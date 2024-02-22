الأردن يسيّر طائرة مساعدات طبية جديدة إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس طائرة مساعدات طبية جديدة لأهلنا في غزة ليتم إدخالها من خلال معبر رفح.

وحملت الطائرة التي تم إرسالها بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبدعم مشترك من منظمة (UNFPA)، أدوية ومستهلكات طبية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي في بيان، إن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أرسلت حمولة الطائرة الجديدة ضمن الجهود الأردنية في دعم القطاع الصحي بغزة.



وأضاف، "نحدّث قائمة أولوياتنا لمساعدة الأهل في غزة مع التركيز بشكل خاص على دعم القطاع الصحي بناءً على المعلومات التي تردنا باستمرار حول الوضع على الأرض وواقعه الذي يزداد سوءًا".



وأشار الشبلي إلى أن الهيئة وبتوجيهات ملكية سامية لا تتوانى لحظة ولا تدخر جهدًا في إرسال المساعدات لأهلنا في غزة، مبيناً أن العمل جارِ ومستمر لإرسال المزيد من المساعدات في الأيام المقبلة.



وبلغ عدد الطائرات المرسلة من الأردن إلى أهلنا في غزة 55 طائرة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية باستقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم (JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06) أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك (JHCOGAZA) إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني ().

--(بترا)





ج ب/اح

22/02/2024 17:37:01