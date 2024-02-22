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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق في غزة

2/22/2024 2:36:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 22 شباط (بترا) امجد الشوا- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مشغلاً لوكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بجوار محطة تمراز في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة شرق مخيم جباليا.
كما قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية جنوب وشرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، ونسف منازل في الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة خانيونس.
--(بترا)
اش/م ف/اح
22/02/2024 17:21:51

MENAFN22022024000117011021ID1107888302

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