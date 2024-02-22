400 لاعب و لاعبة يشاركون ببطولة المملكة للكيك بوكسينج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا) - انطلقت اليوم الخميس في صالة الشهيد راشد الزيود في مدينة الحسين للشباب، بطولة المملكة للكيك بوكسينج " بطولة الوفاء والبيعة" احتفالاً باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني السلطات الدستورية.
ويشارك في البطولة التي ستستمر منافساتها حتى الأحد المقبل 400 لاعبة ولاعب ضمن فئات الشابات والشباب والسيدات والرجال ولكافّة الأوزان.
وأشار رئيس الاتحاد الأردني للكيك بوكسينج رعد هارون، إلى أن هذه البطولة هي الأولى على أجندة الاتحاد لهذا العام، وسيقوم الاتحاد من خلالها باختيار عناصر المنتخبات الوطنية ضمن سلسلة البطولات المحلية التي يهدف من خلالها الاتحاد إلى رفع مستوى اللاعبين والأندية والمراكز من خلال بث روح المنافسة بينهم.
--(بترا)
خ خ/ ف م/اح
22/02/2024 17:19:16
MENAFN22022024000117011021ID1107888301
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