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400 لاعب و لاعبة يشاركون ببطولة المملكة للكيك بوكسينج

2/22/2024 2:36:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا) - انطلقت اليوم الخميس في صالة الشهيد راشد الزيود في مدينة الحسين للشباب، بطولة المملكة للكيك بوكسينج " بطولة الوفاء والبيعة" احتفالاً باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني السلطات الدستورية.
ويشارك في البطولة التي ستستمر منافساتها حتى الأحد المقبل 400 لاعبة ولاعب ضمن فئات الشابات والشباب والسيدات والرجال ولكافّة الأوزان.
وأشار رئيس الاتحاد الأردني للكيك بوكسينج رعد هارون، إلى أن هذه البطولة هي الأولى على أجندة الاتحاد لهذا العام، وسيقوم الاتحاد من خلالها باختيار عناصر المنتخبات الوطنية ضمن سلسلة البطولات المحلية التي يهدف من خلالها الاتحاد إلى رفع مستوى اللاعبين والأندية والمراكز من خلال بث روح المنافسة بينهم.
--(بترا)
خ خ/ ف م/اح
22/02/2024 17:19:16

MENAFN22022024000117011021ID1107888301

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