ترفيع عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام وإحالتهم إلى التقاعد

ترفيع عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام وإحالتهم إلى التقاعد
التاريخ
2/22/2024 2:36:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا) - صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الخميس، بترفيع عدد من الضباط في مديرية الأمن العام.
وشملت الإرادة ترفيع كلٍّ من، العميد محمد طبيشات، والعميد حسن العدوان، والعميد صادق العوران إلى رتبة لواء.
كما قرر مجلس الوزراء إحالتهم إلى التقاعد.
--(بترا)
ل م/ ف م/اح
22/02/2024 17:20:41
MENAFN22022024000117011021ID1107888300
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