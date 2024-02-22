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ترفيع عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام وإحالتهم إلى التقاعد

2/22/2024 2:36:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا) - صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الخميس، بترفيع عدد من الضباط في مديرية الأمن العام.
وشملت الإرادة ترفيع كلٍّ من، العميد محمد طبيشات، والعميد حسن العدوان، والعميد صادق العوران إلى رتبة لواء.
كما قرر مجلس الوزراء إحالتهم إلى التقاعد.
--(بترا)
ل م/ ف م/اح
22/02/2024 17:20:41

MENAFN22022024000117011021ID1107888300

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