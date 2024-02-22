معبر رفح: 40 جريحا ومريضا فلسطينيا يغادرون للعلاج في مصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة22 شباط (بترا)- استقبل معبر رفح البري في شمال سيناء اليوم الخميس، 40 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات الأقصى والأوروبي وناصر في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية ومعهم 34 مرافقًا.
الى ذلك، دخلت المعبر الى قطاع غزة 50 شاحنة مساعدات إنسانية وبضائع منوعة و 4 شاحنات غاز طهى، وشاحنتي سولار.
وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء، إنه جرى استقبال 465 مسافرًا فلسطينيًا ومصريًا وأجنبيًا من الجرحى والمرضى والمرافقين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية وأصحاب الإقامات الخارجية والوفود التضامنية.
وأكد المصدر، استقبال 250 فلسطينيًا ممن يحملون إقامات في مصر و 20 من حملة الجوازات الأجنبية، و121 من الجوازات المصرية.
--(بترا)
ن ا/ ف م/اح
22/02/2024 16:58:39
MENAFN22022024000117011021ID1107888298
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