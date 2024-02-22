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معبر رفح: 40 جريحا ومريضا فلسطينيا يغادرون للعلاج في مصر

2/22/2024 2:36:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة22 شباط (بترا)- استقبل معبر رفح البري في شمال سيناء اليوم الخميس، 40 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات الأقصى والأوروبي وناصر في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية ومعهم 34 مرافقًا.
الى ذلك، دخلت المعبر الى قطاع غزة 50 شاحنة مساعدات إنسانية وبضائع منوعة و 4 شاحنات غاز طهى، وشاحنتي سولار.
وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء، إنه جرى استقبال 465 مسافرًا فلسطينيًا ومصريًا وأجنبيًا من الجرحى والمرضى والمرافقين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية وأصحاب الإقامات الخارجية والوفود التضامنية.
وأكد المصدر، استقبال 250 فلسطينيًا ممن يحملون إقامات في مصر و 20 من حملة الجوازات الأجنبية، و121 من الجوازات المصرية.
--(بترا)
ن ا/ ف م/اح
22/02/2024 16:58:39

MENAFN22022024000117011021ID1107888298

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