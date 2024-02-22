وزير الزراعة يتفقد مشاريع في الأزرق ويفتتح مفرخ الجدود

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، عددا من المشاريع في قضاء الأزرق بمحافظة الزرقاء.

واطلع الوزير، على مشروع متكامل ممول من الإقراض الزراعي بدون فوائد ضمن محور دعم الصناعات الغذائية واستيعاب فائض الإنتاج.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، يشتمل المشروع على مزارع ومصنعا متخصصا في تصنيع خل العنب والدبس من الإنتاج المحلي، وباستخدام تقنيات خالية من الإضافات الصناعية، ويوفر 40 فرصة عمل مباشرة و75 غير مباشرة.

واطلع الحنيفات خلال الجولة على جهود جمعية نشميات البادية في الأزرق في خدمة المجتمع المحلي، حيث خصصت الوزارة 50 دونما لزراعة الأعلاف دعما لجهود الجمعية التي تخدم عشرات الأسر، وتوفر فرص عمل للأسر الريفية.

كما تفقد الحنيفات حفرية وادي الرتامي التي تم إنشاؤها ضمن محور الحصاد المائي إلى جانب 115 حفرية وسدا خلال عام 2023، وتم ملؤها بكامل طاقتها التي تصل إلى 100 ألف متر مكعب.

واكد الوزير خلال افتتاحه "مفرخ الجدود" التابع للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في الأزرق الذي يخدم صناعة الدواجن في الأردن، أن الوزارة تتابع محاور الإنجاز المختلفة من الميدان من خلال التواصل المباشر والاستماع إلى المزارعين، مشيرا إلى أن منطقة الأزرق تعتبر منطقة زراعية بامتياز.

واطلع على آثار تمويل الصناعات الغذائية وأهمية هذا المحور في امتصاص فائض الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وايجاد فرص العمل للمجتمع المحلي، مبينا أن الوزارة تدعم محور التنمية الريفية وتمكين المرأة من خلال دعم الجمعيات ضمن مشاريع تضمن استدامة الجمعيات من خلال مشاريع إنتاجية تدر دخلا للأسرة وتنعكس على المجتمع المحلي.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في محور الحصاد المائي لتأثيره على مربي الأغنام وتقليل التكاليف والجهد، إضافة إلى توسيع المراعي.

وأكد أهمية قطاع الدواجن الذي يشكل ركيزة من ركائز الأمن الغذائي، ودوره الكبير في الاكتفاء الذاتي حيث يصل إلى 85 بالمئة من الحاجة المحلية، مشيرا إلى أهمية إنشاء "مفرخ الجدود" الذي سيدعم 75 بالمئة من حاجة السوق المحلي من بيض الأمهات.

وقال، إن حجم الاستثمار في قطاع الدواجن يصل إلى 2 مليار دينار ويعمل فيه آلاف الشباب.

--(بترا)

رح/ ف م/ اح

22/02/2024 16:51:53