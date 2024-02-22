وزير الزراعة يتفقد مشاريع في الأزرق ويفتتح مفرخ الجدود

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، عددا من المشاريع في قضاء الأزرق بمحافظة الزرقاء.
واطلع الوزير، على مشروع متكامل ممول من الإقراض الزراعي بدون فوائد ضمن محور دعم الصناعات الغذائية واستيعاب فائض الإنتاج.
وبحسب بيان الوزارة اليوم، يشتمل المشروع على مزارع ومصنعا متخصصا في تصنيع خل العنب والدبس من الإنتاج المحلي، وباستخدام تقنيات خالية من الإضافات الصناعية، ويوفر 40 فرصة عمل مباشرة و75 غير مباشرة.
واطلع الحنيفات خلال الجولة على جهود جمعية نشميات البادية في الأزرق في خدمة المجتمع المحلي، حيث خصصت الوزارة 50 دونما لزراعة الأعلاف دعما لجهود الجمعية التي تخدم عشرات الأسر، وتوفر فرص عمل للأسر الريفية.
كما تفقد الحنيفات حفرية وادي الرتامي التي تم إنشاؤها ضمن محور الحصاد المائي إلى جانب 115 حفرية وسدا خلال عام 2023، وتم ملؤها بكامل طاقتها التي تصل إلى 100 ألف متر مكعب.
واكد الوزير خلال افتتاحه "مفرخ الجدود" التابع للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في الأزرق الذي يخدم صناعة الدواجن في الأردن، أن الوزارة تتابع محاور الإنجاز المختلفة من الميدان من خلال التواصل المباشر والاستماع إلى المزارعين، مشيرا إلى أن منطقة الأزرق تعتبر منطقة زراعية بامتياز.
واطلع على آثار تمويل الصناعات الغذائية وأهمية هذا المحور في امتصاص فائض الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وايجاد فرص العمل للمجتمع المحلي، مبينا أن الوزارة تدعم محور التنمية الريفية وتمكين المرأة من خلال دعم الجمعيات ضمن مشاريع تضمن استدامة الجمعيات من خلال مشاريع إنتاجية تدر دخلا للأسرة وتنعكس على المجتمع المحلي.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في محور الحصاد المائي لتأثيره على مربي الأغنام وتقليل التكاليف والجهد، إضافة إلى توسيع المراعي.
وأكد أهمية قطاع الدواجن الذي يشكل ركيزة من ركائز الأمن الغذائي، ودوره الكبير في الاكتفاء الذاتي حيث يصل إلى 85 بالمئة من الحاجة المحلية، مشيرا إلى أهمية إنشاء "مفرخ الجدود" الذي سيدعم 75 بالمئة من حاجة السوق المحلي من بيض الأمهات.
وقال، إن حجم الاستثمار في قطاع الدواجن يصل إلى 2 مليار دينار ويعمل فيه آلاف الشباب.
--(بترا)
رح/ ف م/ اح
22/02/2024 16:51:53
MENAFN22022024000117011021ID1107888297
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