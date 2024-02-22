الطاقة تعيد طرح عطاء المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد في الجفر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- اعادت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس طرح عطاء المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة الجفر بهدف تطوير البنية التحتية النفطية.
ويأتي طرح العطاء ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في اطار أولوية استكمال العمل في مشروع تطوير النفط والغاز في الأردن.
ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم للعطاء الى الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمعطاء من خلال موقع الوزارة () وحددت آخر موعد للتقدم للعطاء 14 آذار المقبل.
وكانت طرحت الوزارة العطاء سابقا في منطقة الجفر على مساحة 4285 كيلومترا بمسافة 12.5 متر بين النقاط، وبعمق 3000 متر وبجودة عالية.
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
22/02/2024 16:44:24
MENAFN22022024000117011021ID1107888296
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