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وزيرة النقل تلتقي الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير للطيران

2/22/2024 2:36:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 22 شباط (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، لدى لقائها الرئيس التنفيذي المالي لشركة "رايان إير" للطيران نيل سورهان والوفد المرافق، الخطط المستقبلية للشركة في الأردن.
ووفقا لبيان الوزارة اليوم الخميس، تم خلال اللقاء استعراض الخطط المستقبلية للشركة في الأردن، بغية زيادة عدد المسافرين وتعزيز السياحة في المملكة، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للعمليات التشغيلية في مجال الطيران.
وعبرت التهتموني، عن تقديرها للجهود التي يبذلها القطاع الخاص في الاستثمار لتحسين خدمات النقل الجوي في الأردن، مؤكدة جاهزية الوزارة لتقديم الدعم الكامل لهم، وبما يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في تطوير القطاع بشكل عام.
وحضر اللقاء، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، ومدير مديرية إدارة مشاريع المطارات المهندس معاوية الضرابعة.
--(بترا)
ن ش/ ف م/اح
22/02/2024 16:43:45

MENAFN22022024000117011021ID1107888295

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