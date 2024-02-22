وزيرة النقل تلتقي الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير للطيران

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 22 شباط (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، لدى لقائها الرئيس التنفيذي المالي لشركة "رايان إير" للطيران نيل سورهان والوفد المرافق، الخطط المستقبلية للشركة في الأردن.
ووفقا لبيان الوزارة اليوم الخميس، تم خلال اللقاء استعراض الخطط المستقبلية للشركة في الأردن، بغية زيادة عدد المسافرين وتعزيز السياحة في المملكة، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للعمليات التشغيلية في مجال الطيران.
وعبرت التهتموني، عن تقديرها للجهود التي يبذلها القطاع الخاص في الاستثمار لتحسين خدمات النقل الجوي في الأردن، مؤكدة جاهزية الوزارة لتقديم الدعم الكامل لهم، وبما يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في تطوير القطاع بشكل عام.
وحضر اللقاء، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، ومدير مديرية إدارة مشاريع المطارات المهندس معاوية الضرابعة.
--(بترا)
ن ش/ ف م/اح
22/02/2024 16:43:45
MENAFN22022024000117011021ID1107888295
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