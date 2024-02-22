وزيرة الثقافة تطلق فعاليات مشروع حكاية عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 22 شباط (بترا) علي فريحات- أطلقت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الخميس مشروع حكاية عجلون، بتنظيم من جمعية منتدى "نبض الثقافي"، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالتعاون مع مديرية الثقافة.
وقالت النجار، إن الوزارة تهتم بتفعيل الأنشطة والبرامج الثقافية والمبدعين من الهيئات والمنتديات التي تركز دائما على إثراء الفعل الثقافي الذي يعبر عن تاريخ الآباء والأجداد بطرق وأساليب حديثة ومتطورة تواكب التكنولوجيا السريعة التي نشهدها بمشاركة المجتمع المحلي والشباب والمرأة الأردنية.
وأكدت أهمية مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز لإبراز الثقافة العجلونية، والتنسيق والتشبيك وتنفيذ مشاريع لبناء شراكات تعمل على تعزيز الثقافة بمختلف أشكالها مع مختلف المؤسسات والمنتديات الثقافية والمثقفين.
من جهته، أشار مدير صندوق الملك عبدالله الثاني مازن طبلت إلى أن الصندوق يسعى من خلال مشروع تحدي الريادة المجتمعية للمساهمة في بناء الشراكات ودعم الشباب وتوجيههم، مثمنا جهود جمعية منتدى نبض لإطلاق المشروع لخدمة محافظة عجلون والقرى والمحافظات المجاورة.
وأكد رئيس جمعية منتدى نبض عطالله بني سلمان، أن المشروع ساهم في الترويج والتسويق للمنتج العجلوني داخل وخارج المملكة والتعريف بالمواقع السياحة من خلال الشراكة مع المجتمع المحلي والشباب، للوصول إلى المواقع السياحية والتعريف بعناصر التراث العجلوني العريق، ونشرها من خلال منصة تروي حكاية عجلون، مبينا أن المشروع جرى دعمه من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
واشتمل حفل الإطلاق على جلسة حوارية للمستفيدين أدارها هيثم الهزايمة وتكريم الشركاء والداعمين والمتعاونين في المشروع.
الى ذلك، أكدت النجار خلال جولة تفقدية شملت مركزي عجلون وجرش الثقافيين رافقها خلالها أمين عام الوزارة الدكتور ماهر نفش ومحافظ عجلون قبلان الشريف، حرص الوزارة على إنشاء المراكز الثقافية لتكون حاضنة للفعاليات التي تنفذها الهيئات والمنتديات الثقافية وتفعيل الحراك الثقافي وإنجازها بالسرعة الممكنة.
وقال مدير الثقافة في محافظة عجلون سامر فريحات ان نسبة الإنجاز في المركز وصلت الى 100 بالمئة من معدات وتجهيزات وقاعات وغرف ومرافق عامة ضمن المواصفات المميزة.
وأشارت الوزيرة خلال الجولة التفقدية لمرافق المشروع في المركز الثقافي بمحافظة جرش، برفقة المحافظ فراس الفاعور، ورئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، ومدير الثقافة الدكتور عقلة القادري، إلى أن المركز سيعمل على تنمية وتنشيط الحركة الثقافية واستقطاب الإبداعات الثقافية لأبناء المحافظة.
وأكدت أهمية تسريع الجهود في إنجاز أعمال سير العمل في مشروع المركز الثقافي بمحافظة جرش واستكمال التجهيزات في المركز الثقافي بعجلون بهدف الارتقاء بالفعل والعمل الثقافي.
واستمعت النجار من المقاول المشرف على المشروع على مراحل سير العمل في المركز الذي يتكون من 3 طوابق بمساحة إجمالية تقدر بـ3541 متر مربع على أرض مساحتها 8 دونمات، ويشتمل على مسرح مجهز بكافة أنظمة الإضاءة والصوت، ومكتبة و 9 قاعات متعددة الأغراض.
--(بترا)
ع ف/م ف/اح
22/02/2024 16:09:44
MENAFN22022024000117011021ID1107888293
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