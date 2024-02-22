وزيرة الثقافة تطلق فعاليات مشروع حكاية عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 22 شباط (بترا) علي فريحات- أطلقت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الخميس مشروع حكاية عجلون، بتنظيم من جمعية منتدى "نبض الثقافي"، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالتعاون مع مديرية الثقافة.

وقالت النجار، إن الوزارة تهتم بتفعيل الأنشطة والبرامج الثقافية والمبدعين من الهيئات والمنتديات التي تركز دائما على إثراء الفعل الثقافي الذي يعبر عن تاريخ الآباء والأجداد بطرق وأساليب حديثة ومتطورة تواكب التكنولوجيا السريعة التي نشهدها بمشاركة المجتمع المحلي والشباب والمرأة الأردنية.

وأكدت أهمية مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز لإبراز الثقافة العجلونية، والتنسيق والتشبيك وتنفيذ مشاريع لبناء شراكات تعمل على تعزيز الثقافة بمختلف أشكالها مع مختلف المؤسسات والمنتديات الثقافية والمثقفين.

من جهته، أشار مدير صندوق الملك عبدالله الثاني مازن طبلت إلى أن الصندوق يسعى من خلال مشروع تحدي الريادة المجتمعية للمساهمة في بناء الشراكات ودعم الشباب وتوجيههم، مثمنا جهود جمعية منتدى نبض لإطلاق المشروع لخدمة محافظة عجلون والقرى والمحافظات المجاورة.

وأكد رئيس جمعية منتدى نبض عطالله بني سلمان، أن المشروع ساهم في الترويج والتسويق للمنتج العجلوني داخل وخارج المملكة والتعريف بالمواقع السياحة من خلال الشراكة مع المجتمع المحلي والشباب، للوصول إلى المواقع السياحية والتعريف بعناصر التراث العجلوني العريق، ونشرها من خلال منصة تروي حكاية عجلون، مبينا أن المشروع جرى دعمه من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

واشتمل حفل الإطلاق على جلسة حوارية للمستفيدين أدارها هيثم الهزايمة وتكريم الشركاء والداعمين والمتعاونين في المشروع.

الى ذلك، أكدت النجار خلال جولة تفقدية شملت مركزي عجلون وجرش الثقافيين رافقها خلالها أمين عام الوزارة الدكتور ماهر نفش ومحافظ عجلون قبلان الشريف، حرص الوزارة على إنشاء المراكز الثقافية لتكون حاضنة للفعاليات التي تنفذها الهيئات والمنتديات الثقافية وتفعيل الحراك الثقافي وإنجازها بالسرعة الممكنة.

وقال مدير الثقافة في محافظة عجلون سامر فريحات ان نسبة الإنجاز في المركز وصلت الى 100 بالمئة من معدات وتجهيزات وقاعات وغرف ومرافق عامة ضمن المواصفات المميزة.

وأشارت الوزيرة خلال الجولة التفقدية لمرافق المشروع في المركز الثقافي بمحافظة جرش، برفقة المحافظ فراس الفاعور، ورئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، ومدير الثقافة الدكتور عقلة القادري، إلى أن المركز سيعمل على تنمية وتنشيط الحركة الثقافية واستقطاب الإبداعات الثقافية لأبناء المحافظة.

وأكدت أهمية تسريع الجهود في إنجاز أعمال سير العمل في مشروع المركز الثقافي بمحافظة جرش واستكمال التجهيزات في المركز الثقافي بعجلون بهدف الارتقاء بالفعل والعمل الثقافي.

واستمعت النجار من المقاول المشرف على المشروع على مراحل سير العمل في المركز الذي يتكون من 3 طوابق بمساحة إجمالية تقدر بـ3541 متر مربع على أرض مساحتها 8 دونمات، ويشتمل على مسرح مجهز بكافة أنظمة الإضاءة والصوت، ومكتبة و 9 قاعات متعددة الأغراض.

--(بترا)

ع ف/م ف/اح

22/02/2024 16:09:44