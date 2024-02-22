الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده

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عمان 22 شباط (بترا) – هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بالعيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الكويتي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

--(بترا)

ف م/اح

22/02/2024 16:16:05