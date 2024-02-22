الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده
التاريخ
2/22/2024 2:36:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
للصحف فقط..
عمان 22 شباط (بترا) – هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بالعيد الوطني لبلاده.
وأعرب جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الكويتي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
--(بترا)
ف م/اح
22/02/2024 16:16:05
MENAFN22022024000117011021ID1107888292
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