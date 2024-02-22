ورشة توعية حول أسس الإشراف التربوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- انطلقت اليوم الخميس ورشة التوعية بمحتوى أسس تنظيم عمليات الإشراف التربوي لسنة (2023)، التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز/ إربد.

وقال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد المومني خلال افتتاح أعمال الورشة، إن الوزارة تحرص على نقل الخبرات وتزويد كوادرها بمستجدات التكنولوجيا الحديثة، لرفع قدراتهم وتحسين جودة المخرج التعليمي وبما يتماشى مع خطة التحديث الاقتصادي والإداري الحكومية.

وتهدف الورشة التي شارك خلالها مدراء التربية والتعليم في إقليم الشمال ورؤساء أقسام الإشراف، و4 مشرفين من كل مديرية، إلى تقديم الدعم والإسناد التربوي للميدان، وتفعيل مراكز التدريب على مستوى المحافظات والأقاليم.

كما تهدف إلى تعزيز الدور الإشرافي الجديد القائم على الحاجات، وتوفير الدعم والإسناد التربوي للمعلمين ولمديري المدارس، لتحسين العمليات المرتبطة بالعملية التعليمية التعلمية والذي يظهر أثره في مستوى أداء وتحسين تعليم وتعلم الطلبة.

--(بترا)

ع س/م ف/اح

22/02/2024 15:58:00