ورشة توعية حول أسس الإشراف التربوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- انطلقت اليوم الخميس ورشة التوعية بمحتوى أسس تنظيم عمليات الإشراف التربوي لسنة (2023)، التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز/ إربد.
وقال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد المومني خلال افتتاح أعمال الورشة، إن الوزارة تحرص على نقل الخبرات وتزويد كوادرها بمستجدات التكنولوجيا الحديثة، لرفع قدراتهم وتحسين جودة المخرج التعليمي وبما يتماشى مع خطة التحديث الاقتصادي والإداري الحكومية.
وتهدف الورشة التي شارك خلالها مدراء التربية والتعليم في إقليم الشمال ورؤساء أقسام الإشراف، و4 مشرفين من كل مديرية، إلى تقديم الدعم والإسناد التربوي للميدان، وتفعيل مراكز التدريب على مستوى المحافظات والأقاليم.
كما تهدف إلى تعزيز الدور الإشرافي الجديد القائم على الحاجات، وتوفير الدعم والإسناد التربوي للمعلمين ولمديري المدارس، لتحسين العمليات المرتبطة بالعملية التعليمية التعلمية والذي يظهر أثره في مستوى أداء وتحسين تعليم وتعلم الطلبة.
--(بترا)
ع س/م ف/اح
22/02/2024 15:58:00
MENAFN22022024000117011021ID1107888291
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