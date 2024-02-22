الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثالث من شباط الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من الشهر بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبحسب البيانات التي اعلنتها الوزارة اليوم الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث سعرا بلغ 808 دولارات للطن، مقارنة بـ 828.7 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني بنسبة انخفاض بلغت 2.5 بالمئة، في حين سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 851.1 دولار للطن، مقابل 869.1 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 2.1 بالمئة.
وانخفض سعر السولار من 772 دولارا للطن إلى 752.4 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2.5 المئة، كما انخفض سعر الكاز من 800.6 دولار إلى 789.3 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.4 بالمئة، فيما انخفض سعر زيت الوقود من 432.5 دولار إلى 426 دولارا للطن بنسبة انخفاض 1.5 بالمئة.
وارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط الحالي إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني الماضي والذي بلغ 627.5 دولار للطن, بنسبة 1.6 بالمائة .
الى ذلك، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شباط الحالي الى 85.7 دولار للبرميل، مقارنة بـ 85 دولارا معدل سعره في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9 بالمئة.
--(بترا)
م ف/ ف م/اح
22/02/2024 15:55:24
MENAFN22022024000117011021ID1107888290
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