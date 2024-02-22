الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثالث من شباط الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من الشهر بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبحسب البيانات التي اعلنتها الوزارة اليوم الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث سعرا بلغ 808 دولارات للطن، مقارنة بـ 828.7 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني بنسبة انخفاض بلغت 2.5 بالمئة، في حين سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 851.1 دولار للطن، مقابل 869.1 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 2.1 بالمئة.

وانخفض سعر السولار من 772 دولارا للطن إلى 752.4 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2.5 المئة، كما انخفض سعر الكاز من 800.6 دولار إلى 789.3 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.4 بالمئة، فيما انخفض سعر زيت الوقود من 432.5 دولار إلى 426 دولارا للطن بنسبة انخفاض 1.5 بالمئة.

وارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط الحالي إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني الماضي والذي بلغ 627.5 دولار للطن, بنسبة 1.6 بالمائة .

الى ذلك، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شباط الحالي الى 85.7 دولار للبرميل، مقارنة بـ 85 دولارا معدل سعره في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9 بالمئة.

--(بترا)

م ف/ ف م/اح

22/02/2024 15:55:24