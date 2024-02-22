التربية تعلن قائمة المرشحين للمشاركة بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان22 شباط (بترا)- أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مؤسسة الأفكار المثالية لتنظيم المعارض العلمية والهندسية الجهة المنظمة لفعاليات المعرض في الأردن، اليوم الخميس، قائمة الطلبة المرشحين للمشاركة بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF) .

وضمت قائمة الطلبة الذي سيشاركون بالمعرض الذي سيقام في الفترة 11-17 أيار المقبل في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، 12 طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، يمثلون 9 مشاريع، تم ترشيحهم بعد مشاركتهم بالمعرض النهائي الذي أقيم أخيرا في جامعة الحسين التقنية.

وأكد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أن المشاركة في المعرض تؤكد حرص الوزارة على رعاية الشباب والمبدعين، وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع والتميز والكشف المبكر عن المواهب بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف، إن الوزارة تنفذ العديد من الخطط والمشاريع المتعلقة بالشباب، مشيرًا إلى أن مشاركة الأردن سنويًا في المعرض بعدد من المشاريع التي ابتكرها الطلبة؛ يأتي ترجمة لرؤى جلالة الملك التي تؤكد على تبني العلماء الشباب (الصغار) كما يريدها جلالته.

من جانبه، أشار مدير المعرض الدولي للعلوم والهندسة – الأردن الدكتور محمد الجدوع، الى أن 69 مشروعاً في مختلف التخصصات العلمية والهندسية والطبية شاركت في المعرض النهائي، قدمها 89 طالبا وطالبة يمثلون أكثر من 50 مدرسة حكومية وخاصة، حيث تم اختيار 9 مشاريع منها للمشاركة بالمعرض العالمي، لافتا الى أن اختيار المشاريع المشاركة بالمسابقات العالمية والعربية يتم من قبل لجنة تتكون من 30 أستاذا من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

وأضاف الجدوع، إن المعرض النهائي يأتي في ختام سلسلة من المعارض التأهيلية التي يتنافس خلالها طلبة من الصفوف الثامن وحتى الثاني عشر من المدارس الحكومية والخاصة، بمشاريعهم في مجالات العلوم والهندسة والطاقة والبيئة والنقل والطب والصحة والعلوم الحياتية والعلوم الإنسانية، حيث تنافس في هذه المعارض التي تقيمها الوزارة أكثر من 675 طالبا وطالبة من أكثر من 500 مدرسة.

وأضاف، إن مؤسسة الأفكار المثالية وبالتعاون مع الوزارة، أقامت 3 معارض محلية للطلبة من جميع أقاليم المملكة لتقييم المشاريع المشاركة.

يشار إلى أنه منذ أول مشاركة للأردن بالمعرض العالمي عام (2005)، حقق الطلبة الأردنيون نتائج باهرة على المستويين العالمي والعربي، وحصدوا أكثر من 90 جائزة في المسابقة خلال الأعوام السابقة.

--(بترا)

ع س/ ف م/اح

22/02/2024 15:51:41