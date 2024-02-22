التربية تعلن قائمة المرشحين للمشاركة بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان22 شباط (بترا)- أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مؤسسة الأفكار المثالية لتنظيم المعارض العلمية والهندسية الجهة المنظمة لفعاليات المعرض في الأردن، اليوم الخميس، قائمة الطلبة المرشحين للمشاركة بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF) .
وضمت قائمة الطلبة الذي سيشاركون بالمعرض الذي سيقام في الفترة 11-17 أيار المقبل في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، 12 طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، يمثلون 9 مشاريع، تم ترشيحهم بعد مشاركتهم بالمعرض النهائي الذي أقيم أخيرا في جامعة الحسين التقنية.
وأكد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أن المشاركة في المعرض تؤكد حرص الوزارة على رعاية الشباب والمبدعين، وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع والتميز والكشف المبكر عن المواهب بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف، إن الوزارة تنفذ العديد من الخطط والمشاريع المتعلقة بالشباب، مشيرًا إلى أن مشاركة الأردن سنويًا في المعرض بعدد من المشاريع التي ابتكرها الطلبة؛ يأتي ترجمة لرؤى جلالة الملك التي تؤكد على تبني العلماء الشباب (الصغار) كما يريدها جلالته.
من جانبه، أشار مدير المعرض الدولي للعلوم والهندسة – الأردن الدكتور محمد الجدوع، الى أن 69 مشروعاً في مختلف التخصصات العلمية والهندسية والطبية شاركت في المعرض النهائي، قدمها 89 طالبا وطالبة يمثلون أكثر من 50 مدرسة حكومية وخاصة، حيث تم اختيار 9 مشاريع منها للمشاركة بالمعرض العالمي، لافتا الى أن اختيار المشاريع المشاركة بالمسابقات العالمية والعربية يتم من قبل لجنة تتكون من 30 أستاذا من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.
وأضاف الجدوع، إن المعرض النهائي يأتي في ختام سلسلة من المعارض التأهيلية التي يتنافس خلالها طلبة من الصفوف الثامن وحتى الثاني عشر من المدارس الحكومية والخاصة، بمشاريعهم في مجالات العلوم والهندسة والطاقة والبيئة والنقل والطب والصحة والعلوم الحياتية والعلوم الإنسانية، حيث تنافس في هذه المعارض التي تقيمها الوزارة أكثر من 675 طالبا وطالبة من أكثر من 500 مدرسة.
وأضاف، إن مؤسسة الأفكار المثالية وبالتعاون مع الوزارة، أقامت 3 معارض محلية للطلبة من جميع أقاليم المملكة لتقييم المشاريع المشاركة.
يشار إلى أنه منذ أول مشاركة للأردن بالمعرض العالمي عام (2005)، حقق الطلبة الأردنيون نتائج باهرة على المستويين العالمي والعربي، وحصدوا أكثر من 90 جائزة في المسابقة خلال الأعوام السابقة.
--(بترا)
ع س/ ف م/اح
22/02/2024 15:51:41
MENAFN22022024000117011021ID1107888289
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