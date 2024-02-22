الاحتلال يعتقل 7170 فلسطينيا في 5 شهور
التاريخ
2/22/2024 2:36:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 22 شباط (بترا)- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7170 فلسطينيا من الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، والإبادة المستمرة في غزة.
--(بترا)
م ف/اح
22/02/2024 15:40:49
MENAFN22022024000117011021ID1107888288
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.