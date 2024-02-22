الاحتلال يعتقل 7170 فلسطينيا في 5 شهور

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 22 شباط (بترا)- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7170 فلسطينيا من الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، والإبادة المستمرة في غزة.

--(بترا)

م ف/اح

22/02/2024 15:40:49