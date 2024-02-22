وزيرة التخطيط تبحث ووزير التنمية الكندي برنامج التعاون التنموي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، مع وزير التنمية الكندي أحمد حسن، برنامج التعاون التنموي القائم مع الجانب الكندي ضمن إطار إستراتيجية دعم الشرق الأوسط.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، شكرت طوقان الحكومة الكندية على الدعم المستمر الذي توفره لدعم الأولويات التنموية في المملكة، سيما ضمن قطاعات التعليم بشقيه المهني التقني والأساسي، والتنمية الاقتصادية ودعم المرأة وتخفيف أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مثمنة هذا الدعم ودوره في مساندة تنفيذ عدد من الأولويات التنموية ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي المنبثق عنها للأعوام 2023-2025.

واستعرضت طوقان تقدم سير عمل المشاريع القائمة بدعم من الحكومة الكندية، مبينة أهمية هذا الدعم لتنفيذ برامج هادفة ذات قيمة مُضافة تسهم في مسيرة التنمية الوطنية.

ووفقا للبيان، جرى خلال اللقاء إنهاء الترتيبات المرتبطة بالإعلان عن حزمة مشاريع تنموية سيتم تنفيذها من قبل عدد من المؤسسات لدعم أولويات تنموية خلال الأعوام 2024-2025 بقيمة حوالي 95 مليون دولار كندي، وضمن قطاعات التعليم والبيئة والطاقة والرقمنة والريادية والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومن المتوقع توقيع اتفاقيات هذه المشاريع الجديدة قبل نهاية شهر آذار المقبل.

ومن أبرز المشاريع الجديدة التي سيتم دعمها من قبل كندا، مشروع دعم محمية العقبة البحرية، وبرنامج تدريب المعلمين، ومشروع لدعم الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم، ومشروع التحول نحو التعليم المهني والتقني، ومشروع لتعزيز الطاقة المستدامة والتنمية الاقتصادية.

كما استعرضت طوقان الأولويات الاقتصادية والتنموية للفترة المقبلة المرتبطة بقطاعي التعليم والمياه والمشاركة الاقتصادية للمرأة، مؤكدةً ضرورة الاستمرار باعتبار الأردن دولة ذات أولوية بالنسبة للمساعدات التنموية الكندية، بهدف تعزيز قدرة المملكة على تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر إيجابي على الفئات المستهدفة، بما في ذلك مدى أولوية دعم مشروع الناقل الوطني للمياه.

وبينت أهمية مواصلة الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، بهدف مساندة جهود الحكومة الأردنية في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وللمجتمعات المستضيفة.

وجرى خلال اللقاء بحث استمرارية استفادة الأردن من آلية التمويل المُيسر العالمية، والتي تستفيد منها البلدان المستضيفة للاجئين، ومنها الأردن.

من جانبه، بين الوزير حسن، أن من شأن حزمة المساعدات الكندية الجديدة إلى المملكة دعم مشاريع هامة تندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مشيدا بدور الأردن على مستوى المنطقة وخاصة فيما يتعلق باستضافة اللاجئين السوريين.

وأكد توجه كندا للاستمرار في دعم الأولويات التنموية للمملكة، نظراً للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين على كافة المستويات، خاصة قطاعات التعليم والتدريب المهني والتقني والتمكين الاقتصادي للمرأة.

--(بترا)

و ر / ف م/اح

22/02/2024 15:35:37