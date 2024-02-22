اختتام دورة تدريبية في جمعية الحسين حول الكراسي الداعمة للأطفال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط(بترا)- اختتمت، اليوم الخميس، بجمعية الحسين/ مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل، دورة تدريبية متخصصة عن "الكراسي الداعمة للأطفال"، والتي شملت جوانب نظرية وتطبيقات عملية.
وهدفت الدورة إلى بناء قدرات كوادر الجمعية من معالجين طبيعيين ووظيفيين وفنيي أجهزة طبية وصيانة، وتعديل المعينات الحركية للتدريب على عملية تجميع الكراسي وتوفيرها لمجموعة من الأطفال.
وبحسب بيان الجمعية، فإن الدورة التي استمرت 5 أيام، جرى تنفيذها من قبل فريق مدربين متخصص من جمعية قديسي اليوم الأخير، الذين حضروا من الولايات المتحدة الأميركية لهذه الغاية.
وأشار البيان إلى أن التدريب تركز حول توفير كراسي داعمة متخصصة للأطفال غير القادرين على استخدام كرسي متحرك أساسي (عادي)، والذين لا يتمتع البعض منهم بالتوازن الكافي و/أو التحكم بالرأس، وقد يشمل ذلك الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، وضمور العضلات، وتشوهات المفاصل، والسكتة الدماغية، وإصابات العمود الفقري والقيلة السحائية الذين يحتاجون لإدخال تعديلات لتدعم الوضعية الصحيحة، لافتا إلى أن هذه الكراسي غير متوفرة محليا.
وقالت المديرة التنفيذية لجمعية الحسين اني ميزاغوبيان أبو حنا، إن عقد هذا التدريب يعد استكمالا للعلاقة الاستراتيجية بين جمعية الحسين وجمعية قديسي اليوم الأخير الممتدة لأكثر من 15 عاما، خصوصا بعد اعتماد منظمة LDSC لجمعية الحسين كجهة وحيدة بالأردن لتوفير الكراسي المتحركة والمعينات الحركية التي توفرها منظمة LDSC.
وأوضحت أبو حنا، أن جمعية الحسين تقوم بعد استلام الكراسي وتخزينها بمستودعات الجمعية، بعقد اتفاقيات مع مراكز وجهات تتوفر لديها الشروط والمعايير لتوفير الكراسي المتحركة بكافة محافظات المملكة، بما يحقق رؤية جمعية الحسين بتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والدامجة.
وبينت، أنه مع بداية العام الحالي قدمت جمعية LDSC لجمعية الحسين ما يقارب 1150 كرسيا متحركا، إضافة إلى 250 معينا حركيا، لتقوم الجمعية بتوزيعها وتوفيرها للمستفيدين وحسب معايير منظمة الصحة العالمية ومعايير الجودة المتميزة وبكافة مناطق الأردن.
وأوضح ممثل LDSC في الأردن جاك رولف، إن جمعية قديسي اليوم الأخير، كنيسة مسيحية عالمية تضم اكثر من 17 مليون عضو حول العالم، وغاياتها تخفيف معاناة العائلات والأفراد في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الاعتماد على الذات، والجمعية تقوم بدعم الأنشطة الخيرية بالأردن منذ العام 1989، وهي فرع لجمعيات قديسي الأيام الأخيرة بالولايات المتحدة الأميركية، ومسجلة حسب قوانين المملكة.
--(بترا)
ج ب/ف م/رق
22/02/2024 15:21:17
MENAFN22022024000117011021ID1107888284
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