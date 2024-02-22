اختتام دورة تدريبية في جمعية الحسين حول الكراسي الداعمة للأطفال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط(بترا)- اختتمت، اليوم الخميس، بجمعية الحسين/ مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل، دورة تدريبية متخصصة عن "الكراسي الداعمة للأطفال"، والتي شملت جوانب نظرية وتطبيقات عملية.

وهدفت الدورة إلى بناء قدرات كوادر الجمعية من معالجين طبيعيين ووظيفيين وفنيي أجهزة طبية وصيانة، وتعديل المعينات الحركية للتدريب على عملية تجميع الكراسي وتوفيرها لمجموعة من الأطفال.

وبحسب بيان الجمعية، فإن الدورة التي استمرت 5 أيام، جرى تنفيذها من قبل فريق مدربين متخصص من جمعية قديسي اليوم الأخير، الذين حضروا من الولايات المتحدة الأميركية لهذه الغاية.

وأشار البيان إلى أن التدريب تركز حول توفير كراسي داعمة متخصصة للأطفال غير القادرين على استخدام كرسي متحرك أساسي (عادي)، والذين لا يتمتع البعض منهم بالتوازن الكافي و/أو التحكم بالرأس، وقد يشمل ذلك الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، وضمور العضلات، وتشوهات المفاصل، والسكتة الدماغية، وإصابات العمود الفقري والقيلة السحائية الذين يحتاجون لإدخال تعديلات لتدعم الوضعية الصحيحة، لافتا إلى أن هذه الكراسي غير متوفرة محليا.

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية الحسين اني ميزاغوبيان أبو حنا، إن عقد هذا التدريب يعد استكمالا للعلاقة الاستراتيجية بين جمعية الحسين وجمعية قديسي اليوم الأخير الممتدة لأكثر من 15 عاما، خصوصا بعد اعتماد منظمة LDSC لجمعية الحسين كجهة وحيدة بالأردن لتوفير الكراسي المتحركة والمعينات الحركية التي توفرها منظمة LDSC.

وأوضحت أبو حنا، أن جمعية الحسين تقوم بعد استلام الكراسي وتخزينها بمستودعات الجمعية، بعقد اتفاقيات مع مراكز وجهات تتوفر لديها الشروط والمعايير لتوفير الكراسي المتحركة بكافة محافظات المملكة، بما يحقق رؤية جمعية الحسين بتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والدامجة.

وبينت، أنه مع بداية العام الحالي قدمت جمعية LDSC لجمعية الحسين ما يقارب 1150 كرسيا متحركا، إضافة إلى 250 معينا حركيا، لتقوم الجمعية بتوزيعها وتوفيرها للمستفيدين وحسب معايير منظمة الصحة العالمية ومعايير الجودة المتميزة وبكافة مناطق الأردن.

وأوضح ممثل LDSC في الأردن جاك رولف، إن جمعية قديسي اليوم الأخير، كنيسة مسيحية عالمية تضم اكثر من 17 مليون عضو حول العالم، وغاياتها تخفيف معاناة العائلات والأفراد في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الاعتماد على الذات، والجمعية تقوم بدعم الأنشطة الخيرية بالأردن منذ العام 1989، وهي فرع لجمعيات قديسي الأيام الأخيرة بالولايات المتحدة الأميركية، ومسجلة حسب قوانين المملكة.

--(بترا)

ج ب/ف م/رق

22/02/2024 15:21:17