صناعة عمان تنظم يوما وظيفيا في لواء الموقر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط(بترا)- نظمت وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان بالتعاون مع بلدية لواء الموقر، يومًا وظيفيًا، بمشاركة 15 شركة صناعية من مختلف القطاعات، وذلك للربط بين الشركات الصناعية في لواء الموقر والباحثين عن العمل في مختلف التخصصات.

وأكدت عضو مجلس إدارة الغرفة ديما سختيان، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الصناعة هي المحرك الرئيس لعجلة النمو الاقتصادي من خلال مساهمتها في العملية الإنتاجية، وتشغيل العاملين، وتنشيط التجارة بشقيها التصدير والاستيراد، ما يستوجب إعطاؤه الأولوية في معالجة القضايا والتحديات التي تواجهه، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحفيزه وتمكينه من النمو والتطور، والمحافظة على المستثمر المحلي ودعمه، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتمكينه من توفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.

من جانبها، قالت مديرة وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان دعاء الخريشا، إن الوحدة وبالتنسيق مع بلدية لواء الموقر وجمعية المستثمرين الأردنية وممثلي المجتمع المحلي في اللواء، وفرت من خلال هذا اليوم الوظيفي 200 فرصة عمل، مشيرة إلى أن المصانع الأردنية تقدم العديد من المزايا للعاملين لديها، ومنها تأمين وسائل المواصلات وكذلك وجبات الغداء، بالإضافة إلى التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، عدا المزايا الإضافية التي تقدمها بعض المصانع.

يذكر ان المصانع في لواء الموقر، تشغل حاليًا حوالي 10 آلاف و963 عاملا وعاملة.

--(بترا)

و ر/ ف ج

22/02/2024 14:41:45