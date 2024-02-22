بلدية غزة: الاحتلال يجرف 55 ألف شجرة ويدمر 8 حدائق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 شباط (بترا) أمجد الشوا- قالت بلدية غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بيئية في قطاع غزة ضمن جرائمه التي يرتكبها ضد الحياة في القطاع.
وأشارت البلدية في بيان اليوم الخميس، إلى أن الاحتلال تعمد تجريف الأشجار في جزر الشوارع والحدائق العامة والميادين والأرصفة والمزارع الخاصة، وتدمير آبار المياه وشبكات الري، موضحة أن عدد الأشجار التي جرفها الاحتلال في مدينة غزة فقط بلغ نحو 55 ألف شجرة منها أشجار معمرة ومثمرة وأشجار زينة، كما دمر الاحتلال 8 حدائق ومتنزهات عامة في مختلف أنحاء المدينة، و20 ميداناً مزروعة بالأشجار في تقاطعات رئيسة.
وطالبت البلدية منظمة البيئة العالمية وجميع المنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال لا سيما المرافق الخدماتية.
--(بترا)
ا ش/م ف/اح
22/02/2024 14:40:29
MENAFN22022024000117011021ID1107888281
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