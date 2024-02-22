بلدية غزة: الاحتلال يجرف 55 ألف شجرة ويدمر 8 حدائق

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 22 شباط (بترا) أمجد الشوا- قالت بلدية غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بيئية في قطاع غزة ضمن جرائمه التي يرتكبها ضد الحياة في القطاع.

وأشارت البلدية في بيان اليوم الخميس، إلى أن الاحتلال تعمد تجريف الأشجار في جزر الشوارع والحدائق العامة والميادين والأرصفة والمزارع الخاصة، وتدمير آبار المياه وشبكات الري، موضحة أن عدد الأشجار التي جرفها الاحتلال في مدينة غزة فقط بلغ نحو 55 ألف شجرة منها أشجار معمرة ومثمرة وأشجار زينة، كما دمر الاحتلال 8 حدائق ومتنزهات عامة في مختلف أنحاء المدينة، و20 ميداناً مزروعة بالأشجار في تقاطعات رئيسة.

وطالبت البلدية منظمة البيئة العالمية وجميع المنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال لا سيما المرافق الخدماتية.

--(بترا)

ا ش/م ف/اح

22/02/2024 14:40:29