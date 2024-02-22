وفد نيابي أردني يزور السعودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- زارت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - السعودية، برئاسة النائب ذياب المساعيد، المملكة العربية السعودية الشقيقة، بدعوة من وزير الرياضة السعودي سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال رئيس وأعضاء الوفد البرلماني، خلال لقائهم سمو أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسمو الأمير فهد بن جلوي، إن هذه الزيارة تُسهم في تعميق العلاقات البرلمانية وتقوية الروابط الثقافية بين الشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.

وبحث الوفد الأردني، الذي يضم عيد النعيمات، وسليمان القلاب، وتوفيق المراعية، ونواف الخوالدة، سلامة البلوي، وفليحة السبيتان، خلال لقائه نائب رئيس مجلس الشورى السعودي، مشعل بن فهم بن محمد السلمي، وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان متانة العلاقات الثنائية على كل المستويات، سواء الرسمية أو الشعبية، مشيدين بحكمة قيادتي البلدين الشقيقين في تعزيز سبل السلام والاستقرار في المنطقة والشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التضامن والتعاون في وجه التحديات الإقليمية والدولية.

كما بحث الوفد، خلال لقائه رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الأردنية في مجلس الشورى السعودي الدكتور إبراهيم القناص، سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وقال المساعيد إن اللقاءات البرلمانية من شأنها تعزيز الروابط الأخوية.

من جانبه، أشاد القناص بالروابط القوية بين البلدين، مؤكدًا أهمية التعاون البرلماني في تعزيز التفاهم والتبادل بين الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى دور القيادتين الحكيمتين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والسعودية.

كما التقى الوفد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي الدكتور وائل الإدريسي، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول العلاقات الأخوية بين البلدين والتحديات الإقليمية التي تواجهها المنطقة.

وأكد الجانبان الروابط الراسخة بين البلدين، ودور الأردن في الوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القُدس الشريف والدفاع عنها.

كما جرى بحث ما يحدث على الحدود الشمالية الأردنية نتيجةً لأنشطة تهريب المخدرات، إذ أكد الجانبان ضرورة التعاون المُشترك للتصدي لهذه التحديات، لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وناقش الوفد الأردني، خلال لقائه وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، ورئيس مجلس الأعمال السعودي - الأردني الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، التحديات الاقتصادية، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وتشجيع المزيد من الشركات السعودية على الاستثمار في الأردن.

وفي السياق نفسه، جرى مُناقشة عدة قضايا اقتصادية ومشاريع كبيرة تعتزم السعودية العمل عليها في الأردن، من بينها ما أعلن عنه صندوق الاستثمار السعودي تأسيس الشركة السعودية الأردنية.

وأكد المساعيد أن البيئة الاستثمارية آمنة في الأردن، مُعرجًا على الميزات التنافسية للاقتصاد الأردني.

بدوره، أعرب الفالح عن إعجابه بقانون الاستثمار في الأردن، داعيًا إلى ضرورة التكامل الاقتصادي بين البلدين وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بما يعود لمصلحة الشعبين الشقيقين.

والتقى الوفد، وزير الحج والعمرة السعودي، عبدالفتاح بن سليمان مشاطـ، حيث أعرب المساعيد عن شكره وتقديره للسعودية على جهودها في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، مُشيدًا بالدقة والإنجاز في تنظيم وتسهيل شعائر الحج.

وخلال اللقاء، قدم المساعيد التهنئة، للشقيقة السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مؤكدًا عمق العلاقات القوية والعميقة التي تربط البلدين.

من ناحيته، عبر مشاط عن نية الوزارة زيادة عدد الحجاج الأردنيين للعام الحالي، مُشيدًا بالعلاقات الدينية والثقافية الوثيقة بين البلدين.

وحضر الوفد النيابي الأردني، على هامش الزيارة، الحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن بالجنادرية.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

22/02/2024 14:37:02