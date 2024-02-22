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إجلاء آلاف الأستراليين بسبب حرائق الغابات

2/22/2024 2:35:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- أصدرت السلطات الأسترالية، أوامر بإجلاء أكثر من ألفي شخص من بلدات غربي ولاية فيكتوريا، بسبب اندلاع حريق غابات خرج عن السيطرة اليوم الخميس.
وبحسب يورنيوز الإخبارية، دعت خدمة الطوارئ بالولاية السكان في بلدتي "راجلان" و"بوفورت"، حيث يعيش حوالي ألفي نسمة، وكذلك السكان في المناطق المجاورة إلى مغادرة منازلهم، والتوجه شرقا نحو "بالارت" على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن.
وقالت رئيسة وزراء الولاية "جاسينتا لان" إن أكثر من ألف من رجال الإطفاء يعملون في المنطقة تدعمهم 24 طائرة، وحوالي 100 مركبة.
واندلعت النيران في مساحة تقدر بحوالي 50 كيلومترا مربعا شمال غربي مدينة "بالارات"، فضلا عن حريق آخر في منطقة تقع إلى الغرب.
وأفاد مسؤولون بأنه لم يبلغ حتى الآن عن وقوع أضرار في الممتلكات، بينما أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من نشوب حرائق في عدة مناطق بسبب هبوب رياح حارة وجافة واحتمال اجتياح عواصف رعدية.
--(بترا)
رص/رس/ ف ج
22/02/2024 14:34:28

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