إجلاء آلاف الأستراليين بسبب حرائق الغابات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- أصدرت السلطات الأسترالية، أوامر بإجلاء أكثر من ألفي شخص من بلدات غربي ولاية فيكتوريا، بسبب اندلاع حريق غابات خرج عن السيطرة اليوم الخميس.
وبحسب يورنيوز الإخبارية، دعت خدمة الطوارئ بالولاية السكان في بلدتي "راجلان" و"بوفورت"، حيث يعيش حوالي ألفي نسمة، وكذلك السكان في المناطق المجاورة إلى مغادرة منازلهم، والتوجه شرقا نحو "بالارت" على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن.
وقالت رئيسة وزراء الولاية "جاسينتا لان" إن أكثر من ألف من رجال الإطفاء يعملون في المنطقة تدعمهم 24 طائرة، وحوالي 100 مركبة.
واندلعت النيران في مساحة تقدر بحوالي 50 كيلومترا مربعا شمال غربي مدينة "بالارات"، فضلا عن حريق آخر في منطقة تقع إلى الغرب.
وأفاد مسؤولون بأنه لم يبلغ حتى الآن عن وقوع أضرار في الممتلكات، بينما أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من نشوب حرائق في عدة مناطق بسبب هبوب رياح حارة وجافة واحتمال اجتياح عواصف رعدية.
--(بترا)
رص/رس/ ف ج
22/02/2024 14:34:28
MENAFN22022024000117011021ID1107888275
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.