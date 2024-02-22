مدير التنمية والتشغيل يطلع على آلية عمل الصندوق في إربد والمفرق والزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- اطلع مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، خلال زيارته اليوم الخميس، فروع الصندوق في إربد والمفرق والزرقاء، آلية عملها والأداء والخدمات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين.
وأكد الوريكات، أهمية تعزيز التواصل الميداني والتفاعل المباشر للفروع مع بدء الصندوق لتنفيذ الخطة التمويلية للعام الحالي وبالتزامن مع إطلاق نظام المعلومات الجديد وتطبيقه.
وأبدى خلال زيارته اهتمامه الكبير بتطوير العمل وتحسين الأداء، داعيا الموظفين للاستفادة من مميزات النظام الجديد من خلال أتمتة جميع المعاملات و التحول الرقمي الذي ستظهر نتائجه في السرعة في إنجاز معاملات المواطنين والحصول على جميع الخدمات التي يقدمها الصندوق.
والتقى الوريكات خلال الجولة، بحضور مساعد المدير العام لشؤون المحافظات هيثم السيايدة، المستفيدين من خدمات الصندوق واستمع لقصص نجاحهم بالمشاريع، مشيدين بالدور الكبير الذي يقدمه الصندوق بكافة خدماته التمويلية وغير التمويلية والتي تهدف الى تعزيز ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات.
--(بترا)
ع ف/رق
22/02/2024 14:24:53
MENAFN22022024000117011021ID1107888274
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