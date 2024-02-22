مدير التنمية والتشغيل يطلع على آلية عمل الصندوق في إربد والمفرق والزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- اطلع مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، خلال زيارته اليوم الخميس، فروع الصندوق في إربد والمفرق والزرقاء، آلية عملها والأداء والخدمات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين.

وأكد الوريكات، أهمية تعزيز التواصل الميداني والتفاعل المباشر للفروع مع بدء الصندوق لتنفيذ الخطة التمويلية للعام الحالي وبالتزامن مع إطلاق نظام المعلومات الجديد وتطبيقه.

وأبدى خلال زيارته اهتمامه الكبير بتطوير العمل وتحسين الأداء، داعيا الموظفين للاستفادة من مميزات النظام الجديد من خلال أتمتة جميع المعاملات و التحول الرقمي الذي ستظهر نتائجه في السرعة في إنجاز معاملات المواطنين والحصول على جميع الخدمات التي يقدمها الصندوق.

والتقى الوريكات خلال الجولة، بحضور مساعد المدير العام لشؤون المحافظات هيثم السيايدة، المستفيدين من خدمات الصندوق واستمع لقصص نجاحهم بالمشاريع، مشيدين بالدور الكبير الذي يقدمه الصندوق بكافة خدماته التمويلية وغير التمويلية والتي تهدف الى تعزيز ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات.

--(بترا)

ع ف/رق

22/02/2024 14:24:53