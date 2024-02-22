قصف إسرائيلي يقطع الاتصالات بمستشفى الأمل في خانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 22 شباط (بترا)- أسفر قصف مدفعية الاحتلال الاسرائيلي على محيط مستشفى الأمل بخانيونس عن قطع الاتصال بين المستشفى وطواقم الإسعاف، بحسب ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت الجمعية في بيان اليوم الخميس، ان انقطاع الاتصال بالمستشفى ضاعف من التحديات التي تواجه الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف في ظل انقطاع جميع وسائل الاتصالات الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت لليوم 38 في محافظة خانيونس.

--(بترا)

أ ش/ أ أ/اح

22/02/2024 14:14:32