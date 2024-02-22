قصف إسرائيلي يقطع الاتصالات بمستشفى الأمل في خانيونس

قصف إسرائيلي يقطع الاتصالات بمستشفى الأمل في خانيونس
التاريخ
2/22/2024 2:35:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 شباط (بترا)- أسفر قصف مدفعية الاحتلال الاسرائيلي على محيط مستشفى الأمل بخانيونس عن قطع الاتصال بين المستشفى وطواقم الإسعاف، بحسب ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقالت الجمعية في بيان اليوم الخميس، ان انقطاع الاتصال بالمستشفى ضاعف من التحديات التي تواجه الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف في ظل انقطاع جميع وسائل الاتصالات الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت لليوم 38 في محافظة خانيونس.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/اح
22/02/2024 14:14:32
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