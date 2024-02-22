Thursday, 22 February 2024 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصف إسرائيلي يقطع الاتصالات بمستشفى الأمل في خانيونس

2/22/2024 2:35:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 22 شباط (بترا)- أسفر قصف مدفعية الاحتلال الاسرائيلي على محيط مستشفى الأمل بخانيونس عن قطع الاتصال بين المستشفى وطواقم الإسعاف، بحسب ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقالت الجمعية في بيان اليوم الخميس، ان انقطاع الاتصال بالمستشفى ضاعف من التحديات التي تواجه الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف في ظل انقطاع جميع وسائل الاتصالات الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت لليوم 38 في محافظة خانيونس.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/اح
22/02/2024 14:14:32

MENAFN22022024000117011021ID1107888273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث