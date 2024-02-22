مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب

عمان 22 شباط (بترا)- أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، وحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي. --(بترا) وهـ/أ أ/رق 22/02/2024 14:11:24

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