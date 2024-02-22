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تجارة الزرقاء تدعو القطاع لتقديم الإقرارات الضريبة والتسجيل بنظام الفوترة

2/22/2024 2:35:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 22 شباط (بترا)- دعت غرفة تجارة الزرقاء، أصحاب المؤسسات والمنشآت التجارية في محافظة الزرقاء، إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن إجمالي الدخل المتحقق خلال العام الماضي من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأكد رئيس الغرفة حسين شريم في بيان اليوم الخميس، إنه يجب تقديم إقرارات ضريبة الدخل من قِبل أصحاب الشركات والمنشآت التجارية، والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إضافة إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير أصولياً من خلال النظام أو من خلال الربط الإلكتروني بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
وأوضح أنه في حال عدم قيام أصحاب المنشآت التجارية بالتسجيل وتقديم الإقرارات سيترتب عليهم غرامات ومخالفات مالية، لذا يجب عليهم المبادرة بالتسجيل في النظام وتصويب أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنباً للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
وأشار شريم إلى أن تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني يتم إلكترونياً من خلال موقع الإلكتروني ()، حيث تم تحديث نماذج إقرارات ضريبة الدخل الخاصة ‏بالسنة المالية ‏‏2023، ‏وقامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوضعها على موقعها الإلكتروني، وإضافتها على برنامج الحكومة الإلكترونية ‏لجميع فئات ‏المكلفين مستخدمين وأفراد وشركات، داعياً القطاعات التجارية في محافظة الزرقاء لتقديم الإقرارات الضريبية تجنباً للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
--(بترا)
ع ض/أ أ/رق
22/02/2024 14:10:24

MENAFN22022024000117011021ID1107888271

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