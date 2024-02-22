تجارة الزرقاء تدعو القطاع لتقديم الإقرارات الضريبة والتسجيل بنظام الفوترة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 22 شباط (بترا)- دعت غرفة تجارة الزرقاء، أصحاب المؤسسات والمنشآت التجارية في محافظة الزرقاء، إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن إجمالي الدخل المتحقق خلال العام الماضي من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأكد رئيس الغرفة حسين شريم في بيان اليوم الخميس، إنه يجب تقديم إقرارات ضريبة الدخل من قِبل أصحاب الشركات والمنشآت التجارية، والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إضافة إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير أصولياً من خلال النظام أو من خلال الربط الإلكتروني بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
وأوضح أنه في حال عدم قيام أصحاب المنشآت التجارية بالتسجيل وتقديم الإقرارات سيترتب عليهم غرامات ومخالفات مالية، لذا يجب عليهم المبادرة بالتسجيل في النظام وتصويب أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنباً للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
وأشار شريم إلى أن تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني يتم إلكترونياً من خلال موقع الإلكتروني ()، حيث تم تحديث نماذج إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالسنة المالية 2023، وقامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوضعها على موقعها الإلكتروني، وإضافتها على برنامج الحكومة الإلكترونية لجميع فئات المكلفين مستخدمين وأفراد وشركات، داعياً القطاعات التجارية في محافظة الزرقاء لتقديم الإقرارات الضريبية تجنباً للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
--(بترا)
ع ض/أ أ/رق
22/02/2024 14:10:24
MENAFN22022024000117011021ID1107888271
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.