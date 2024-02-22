ثقافة العقبة تنظم حوارية حول رسالة الأردن المعتدل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 22 شباط (بترا) امين المعايطة- نظمت مديرية ثقافة العقبة جلسة حوارية بعنوان "رسالة الأردن المعتدل الى العالم" بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وأسبوع الوئام بين الأديان، حاضر فيها مدير أوقاف العقبة الأسبق سليمان بلبل، والأب توما كاهن كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس في العقبة.
وأكد الاب زيادين أن التعايش الديني في الأردن شكل إنموذجا في المنطقة، مشيرا إلى ان "مسيحيي الشرق ولدوا على ارض الأردن وتربوا على عادات وتقاليد وقيم وإرث مشترك اسهمت فيه كل أطيافه.
وقال، إن الأردن حمل بين ذراعيه عبر التاريخ المسلمين والمسيحيين، بكنائسهم ومساجدهم، ففي العقبة اقدم الكنائس في العالم وهي الكنيسة البيزنطية وكذلك مسجد ايله.
من جانبه أشار الشيخ بلبل الى الخطاب الاردني الراشد وصوت العقل المتزن والمتوازن في كل القضايا العربية والمحورية خاصة قضية فلسطين وما يجري فيها من حرب ابادة تستهدف الإنسان والبنيان وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، موضحا أن الصوت الأردني استبق بالتحذير من نتائج هذه الحرب على العالم أجمع وان القدس خط احمر بمسجده الأقصى وكنائسه.
وأشار الى الوصاية الهاشمية التي أخذت على عاتقها الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية وعدم المساس بها، إضافة الى تقديم العون اللازم والمساعدات الطبية والإنسانية التي تخفف من وطأة التحديات التي يتعرض لها اهلنا في فلسطين عامة ومواقف جلالة الملك من على كافة المنابر الدولية لوقف الحرب.
بدوره، بين مدير ثقافة العقبة طارق البدور أن رسالة الأردن للعالم تستند دائما الى خطاب العقل وتمثلت في رسالة عمان و "كلمة سواء" والتي كان لها صدى ايجابي على المستوى العالمي.
ولفت إلى موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية وآخرها لقاء جلالته بالرئيس الأميركي في البيت الأبيض ضمن جهوده الحثيثة لوقف العدوان على غزة ونقل الصورة الحقيقية للواقع الإنساني لما يجري في المنطقة.
--(بترا)
ا م/م ف/اح
22/02/2024 14:07:44
MENAFN22022024000117011021ID1107888270
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