ثقافة العقبة تنظم حوارية حول رسالة الأردن المعتدل

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 22 شباط (بترا) امين المعايطة- نظمت مديرية ثقافة العقبة جلسة حوارية بعنوان "رسالة الأردن المعتدل الى العالم" بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وأسبوع الوئام بين الأديان، حاضر فيها مدير أوقاف العقبة الأسبق سليمان بلبل، والأب توما كاهن كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس في العقبة.

وأكد الاب زيادين أن التعايش الديني في الأردن شكل إنموذجا في المنطقة، مشيرا إلى ان "مسيحيي الشرق ولدوا على ارض الأردن وتربوا على عادات وتقاليد وقيم وإرث مشترك اسهمت فيه كل أطيافه.

وقال، إن الأردن حمل بين ذراعيه عبر التاريخ المسلمين والمسيحيين، بكنائسهم ومساجدهم، ففي العقبة اقدم الكنائس في العالم وهي الكنيسة البيزنطية وكذلك مسجد ايله.

من جانبه أشار الشيخ بلبل الى الخطاب الاردني الراشد وصوت العقل المتزن والمتوازن في كل القضايا العربية والمحورية خاصة قضية فلسطين وما يجري فيها من حرب ابادة تستهدف الإنسان والبنيان وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، موضحا أن الصوت الأردني استبق بالتحذير من نتائج هذه الحرب على العالم أجمع وان القدس خط احمر بمسجده الأقصى وكنائسه.

وأشار الى الوصاية الهاشمية التي أخذت على عاتقها الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية وعدم المساس بها، إضافة الى تقديم العون اللازم والمساعدات الطبية والإنسانية التي تخفف من وطأة التحديات التي يتعرض لها اهلنا في فلسطين عامة ومواقف جلالة الملك من على كافة المنابر الدولية لوقف الحرب.

بدوره، بين مدير ثقافة العقبة طارق البدور أن رسالة الأردن للعالم تستند دائما الى خطاب العقل وتمثلت في رسالة عمان و "كلمة سواء" والتي كان لها صدى ايجابي على المستوى العالمي.

ولفت إلى موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية وآخرها لقاء جلالته بالرئيس الأميركي في البيت الأبيض ضمن جهوده الحثيثة لوقف العدوان على غزة ونقل الصورة الحقيقية للواقع الإنساني لما يجري في المنطقة.

--(بترا)

ا م/م ف/اح

22/02/2024 14:07:44