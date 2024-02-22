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اليرموك تطلق مشروع العيادة الطبية المتنقلة

2/22/2024 2:35:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 22 شباط (بترا)- أطلقت كلية الطب بجامعة اليرموك، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، اليوم الخميس، مشروع العيادة المتنقلة تحت شعار "جينا لعندك".
وقالت عميد كلية الطب في الجامعة الدكتورة منار اللواما، إن إطلاق مشروع العيادة المتنقلة، يأتي تزامنا مع المناسبات الوطنية، ويعكس دور ومسؤولية الجامعة تجاه المجتمع المحلي.
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع العيادة المتنقلة في مناطق مختلفة من المملكة، مثمنه الجهات التي ساهمت وستساهم في تنفيذه، بما يخدم ويحقق المصلحة العامة.
من جهته، لفت مساعد رئيس الجامعة الدكتور رامي الملكاوي، إلى أهمية المشروع في تعزيز الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع والوطن، وصقل الشخصية وإتاحة الفرصة للجامعة للتواصل مع المجتمع وتقديم الخدمة الطبية في الميدان.
في ذات السياق، أكدت مساعد عميد كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع ومديرة العيادة المتنقلة الدكتورة علا سوداح، الأثر الإيجابي للمشروع في خدمة المجتمع والذي يعمل على تعزيز انخراط الطلبة، وأطباء المستقبل، في مجتمعهم وبيئتهم.
وبدأت أولى فعاليات مشروع العيادة المتنقلة، الذي يهدف إلى تقديم خدمات الوقاية الصحية والكشف المبكر، في مبنى بلدية رابية الكورة في لواء الكورة، ويضم فريق العيادة أخصائيين من أساتذة كلية الطب، وبمشاركة مجموعة من طلبة الكلية.
كما وقدمت العيادة خدمات التشخيص والاستشارات الطبية المجانية لأبناء المجتمع المحلي، كالفحص المبكر لمرض ارتفاع الضغط والسكري، استشارات طب الأسرة، نمو وتطور الأطفال في مختلف المراحل العمرية، جلسات التوعية والتثقيف الصحي لتعزيز أسلوب حياة صحي.
--(بترا)
اح/رق
22/02/2024 14:07:17

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