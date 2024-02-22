اليرموك تطلق مشروع العيادة الطبية المتنقلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 22 شباط (بترا)- أطلقت كلية الطب بجامعة اليرموك، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، اليوم الخميس، مشروع العيادة المتنقلة تحت شعار "جينا لعندك".
وقالت عميد كلية الطب في الجامعة الدكتورة منار اللواما، إن إطلاق مشروع العيادة المتنقلة، يأتي تزامنا مع المناسبات الوطنية، ويعكس دور ومسؤولية الجامعة تجاه المجتمع المحلي.
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع العيادة المتنقلة في مناطق مختلفة من المملكة، مثمنه الجهات التي ساهمت وستساهم في تنفيذه، بما يخدم ويحقق المصلحة العامة.
من جهته، لفت مساعد رئيس الجامعة الدكتور رامي الملكاوي، إلى أهمية المشروع في تعزيز الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع والوطن، وصقل الشخصية وإتاحة الفرصة للجامعة للتواصل مع المجتمع وتقديم الخدمة الطبية في الميدان.
في ذات السياق، أكدت مساعد عميد كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع ومديرة العيادة المتنقلة الدكتورة علا سوداح، الأثر الإيجابي للمشروع في خدمة المجتمع والذي يعمل على تعزيز انخراط الطلبة، وأطباء المستقبل، في مجتمعهم وبيئتهم.
وبدأت أولى فعاليات مشروع العيادة المتنقلة، الذي يهدف إلى تقديم خدمات الوقاية الصحية والكشف المبكر، في مبنى بلدية رابية الكورة في لواء الكورة، ويضم فريق العيادة أخصائيين من أساتذة كلية الطب، وبمشاركة مجموعة من طلبة الكلية.
كما وقدمت العيادة خدمات التشخيص والاستشارات الطبية المجانية لأبناء المجتمع المحلي، كالفحص المبكر لمرض ارتفاع الضغط والسكري، استشارات طب الأسرة، نمو وتطور الأطفال في مختلف المراحل العمرية، جلسات التوعية والتثقيف الصحي لتعزيز أسلوب حياة صحي.
--(بترا)
اح/رق
22/02/2024 14:07:17
MENAFN22022024000117011021ID1107888269
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