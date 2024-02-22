بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.19 بالمئة إلى مستوى 2465 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2443 صفقة.

وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى.

--(بترا)

ح خ/رق

22/02/2024 13:40:26