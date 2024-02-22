الحكمة تسجل نموا بالإيرادات بنسبة 14% العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- أعلنت مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات "الحكمة"، عن نتائجها المدققة للعام المنتهي في 31 كانون الأول 2023، حيث سجلت المجموعة نموا في الإيرادات بنسبة 14 بالمئة "15 بالمئة بالعملة الثابتة" لتصل إلى 2.875 مليار دولار مقارنة مع 2.517 مليار دولار في عام 2022.

وقالت في بيان اليوم الخميس، إن في عام 2023 واصلت المجموعة تحقيق هدفها المتمثل في تعزيز وصول الأدوية عالية الجودة لمن يحتاجون إليها، وشهدت المجموعة نموا في جميع قطاعاتها، مدفوعا بإطلاق المنتجات والشراكات الجديدة والتركيز على تحقيق المزيد من محفظة منتجاتها الحالية.

وأضافت، أنها تتطلع للارتقاء إلى المرحلة التالية من النمو، ومن المتوقع أن يتراوح نمو إيرادات المجموعة بين 4 بالمئة إلى 6 بالمئة في عام 2024، حيث تتضمن المستجدات الاستراتيجية للشركة، وإضافة منتجات متميزة إلى محفظتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز منتجاتها قيد التطوير عبر مجموعة كبيرة من اتفاقيات الترخيص الحصرية.

ووسعت المجموعة قدرة قطاع المحاقين لديها بإضافة خطوط إنتاج وتقنيات جديدة، كما عززت التصنيع التعاقدي في قطاع الأدوية الجنيسة من خلال إبرام العديد من الشراكات الجديدة.

وأكملت الاستحواذ على شركة Akorn مقابل 98 مليون دولار، بما في ذلك معدات التصنيع ومحفظة المنتجات والمنتجات قيد التطوير التي ستدعم قطاعاتها في الولايات المتحدة، كما أوقفت عملياتها في السودان، التي شكلت أقل من 3 بالمئة من إيرادات المجموعة في عام 2022، ما أدى إلى خسائر وتكاليف بقيمة 83 مليون دولار.

وأشارت "الحكمة" الى ان قطاع أدوية المحاقين العالمي، الذي يقوم بتصنيع وتوريد أدوية المحاقين للمستشفيات في أنحاء أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حقق نموا بنسبة 6 بالمئة عام 2023 ليصل إلى 1.203 مليار دولار (مقارنة مع 1.140 مليار دولار عام 2022)، ما يعكس نموا جيدا في جميع المناطق الجغرافية الثلاث والاستفادة من اتساع نطاق محفظة المنتجات العالمية والقدرات التصنيعية المتقدمة، حيث ساعد ذلك في التعويض الكامل عن خسارة المبيعات الناجمة عن إيقاف العمليات في السودان.

وتعد المجموعة هي ثالث أكبر شركة لأدوية المحاقين من حيث الحجم في الولايات المتحدة ولديها محفظة تضم أكثر من 150 منتجا.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت المجموعة نموا قويا مدفوعا بالطلب الجيد على محفظة منتجاتها في معظم أسواقها، بما في ذلك البدائل الحيوية، مع استمرارها في دخول أسواق جديدة.

وخلال العام الماضي، شهد قطاع أدوية المحاقين إطلاق 28 منتجا في أميركا الشمالية، و25 منتجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و67 منتجا في أوروبا وبقية العالم.

وقدمت الحكمة أيضا 55 ملفا إلى السلطات التنظيمية في جميع الأسواق، وطورت محفظتها من خلال اتفاقيات ترخيص جديدة. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الحكمة نمو إيرادات قطاع المحاقين بنسبة تتراوح بين 6 بالمئة إلى 8 بالمئة عام 2024.

كما حقق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة الذي يوفر الأدوية ذات العلامات التجارية المسجلة والمنتجات المرخصة الحاصلة على براءات اختراع في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا في الإيرادات بنسبة 3 بالمئة على أساس التقارير و6 بالمئة بالعملة الثابتة، لتصل إلى 714 مليون دولار (مقارنة مع 691 مليون دولار عام 2022).

وأصبحت الحكمة اخيرا، ثاني أكبر شركة أدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث المبيعات، وهذا يعكس الأداء الجيد في معظم أسواقها.

وشهدت أيضا طلبا قويا على أدوية الأمراض المزمنة، لا سيما محفظتها المتنامية لعلاج الأورام التي تعطى عن طريق الفم، وانه خلال العام الماضي أطلق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة 32 منتجا وقدم 47 ملفا إلى السلطات التنظيمية.

وفي عام 2024، كشفت المجموعة أنه المتوقع نمو إيرادات قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة بنسبة أحادية متوسطة إلى عالية بالعملة الثابتة، أو بنسبة أحادية منخفضة على أساس التقارير.

الى ذلك، شهد قطاع الأدوية الجنيسة، الذي يزود سوق التجزئة الأميركية بالمنتجات التي تعطى عن طريق الفم وغيرها من المنتجات الجنيسة والمتخصصة غير القابلة للحقن، أداء قويا عام 2023، ونمت الإيرادات بنسبة 39 بالمئة، لتصل إلى 937 مليون دولار (مقارنة مع 672 مليون دولار عام 2022)، مدفوعة بنمو جيد في قطاعات الأعمال الأساسية، وتحسن بيئة التسعير، والمساهمة القوية من إطلاق المنتج الجنيس المعتمد لأوكسيبات الصوديوم.

وتعود الزيادة في إجمالي الربح الأساسي للأدوية الجنيسة في المقام الأول إلى تحسن مزيج المنتجات.

وفي عام 2023، أطلق قطاع الأدوية الجنيسة 5 منتجات وقدم 5 ملفات إلى السلطات التنظيمية، وفي عام 2024، تتوقع نمو إيرادات قطاع الأدوية الجنيسة بنسبة تتراوح بين 3 بالمئة إلى 5 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدوية الحكمة رياض مشلاوي، إن المجموعة حققت نموا قويا وأحرزت تقدما كبيرا عام 2023.

ونمت جميع قطاعاتنا، ما أدى إلى نمو إيرادات المجموعة والأرباح التشغيلية بنسبة مزدوجة مع هامش ربح أساسي من العمليات التشغيلية قبل الضرائب والاستهلاكات والإطفاءات بنسبة 28 بالمئة.

وأضاف مشلاوي، "تمتلك الحكمة محفظة منتجات مرنة من القطاعات العالمية المتنوعة التي تتوسع لتلبية الاحتياجات الإقليمية المتزايدة لمجموعة واسعة من الأدوية الأساسية.

وعام 2023، واصلنا الاستثمار من أجل المستقبل، وتعزيز بنيتنا التحتية، والعمل بشكل وثيق مع عملائنا. وطورنا كذلك استراتيجيتنا مع التركيز على التنفيذ وحفظ مكانتنا الرائدة في السوق والاستفادة منها. وأتطلع بحماس للفرص العديدة المتاحة أمامنا في قطاعات أعمالنا، ما يعزز ثقتي في المستقبل.

--(بترا)

ع د/أ أ/رق

22/02/2024 13:35:49