الحكمة تسجل نموا بالإيرادات بنسبة 14% العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- أعلنت مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات "الحكمة"، عن نتائجها المدققة للعام المنتهي في 31 كانون الأول 2023، حيث سجلت المجموعة نموا في الإيرادات بنسبة 14 بالمئة "15 بالمئة بالعملة الثابتة" لتصل إلى 2.875 مليار دولار مقارنة مع 2.517 مليار دولار في عام 2022.
وقالت في بيان اليوم الخميس، إن في عام 2023 واصلت المجموعة تحقيق هدفها المتمثل في تعزيز وصول الأدوية عالية الجودة لمن يحتاجون إليها، وشهدت المجموعة نموا في جميع قطاعاتها، مدفوعا بإطلاق المنتجات والشراكات الجديدة والتركيز على تحقيق المزيد من محفظة منتجاتها الحالية.
وأضافت، أنها تتطلع للارتقاء إلى المرحلة التالية من النمو، ومن المتوقع أن يتراوح نمو إيرادات المجموعة بين 4 بالمئة إلى 6 بالمئة في عام 2024، حيث تتضمن المستجدات الاستراتيجية للشركة، وإضافة منتجات متميزة إلى محفظتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز منتجاتها قيد التطوير عبر مجموعة كبيرة من اتفاقيات الترخيص الحصرية.
ووسعت المجموعة قدرة قطاع المحاقين لديها بإضافة خطوط إنتاج وتقنيات جديدة، كما عززت التصنيع التعاقدي في قطاع الأدوية الجنيسة من خلال إبرام العديد من الشراكات الجديدة.
وأكملت الاستحواذ على شركة Akorn مقابل 98 مليون دولار، بما في ذلك معدات التصنيع ومحفظة المنتجات والمنتجات قيد التطوير التي ستدعم قطاعاتها في الولايات المتحدة، كما أوقفت عملياتها في السودان، التي شكلت أقل من 3 بالمئة من إيرادات المجموعة في عام 2022، ما أدى إلى خسائر وتكاليف بقيمة 83 مليون دولار.
وأشارت "الحكمة" الى ان قطاع أدوية المحاقين العالمي، الذي يقوم بتصنيع وتوريد أدوية المحاقين للمستشفيات في أنحاء أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حقق نموا بنسبة 6 بالمئة عام 2023 ليصل إلى 1.203 مليار دولار (مقارنة مع 1.140 مليار دولار عام 2022)، ما يعكس نموا جيدا في جميع المناطق الجغرافية الثلاث والاستفادة من اتساع نطاق محفظة المنتجات العالمية والقدرات التصنيعية المتقدمة، حيث ساعد ذلك في التعويض الكامل عن خسارة المبيعات الناجمة عن إيقاف العمليات في السودان.
وتعد المجموعة هي ثالث أكبر شركة لأدوية المحاقين من حيث الحجم في الولايات المتحدة ولديها محفظة تضم أكثر من 150 منتجا.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت المجموعة نموا قويا مدفوعا بالطلب الجيد على محفظة منتجاتها في معظم أسواقها، بما في ذلك البدائل الحيوية، مع استمرارها في دخول أسواق جديدة.
وخلال العام الماضي، شهد قطاع أدوية المحاقين إطلاق 28 منتجا في أميركا الشمالية، و25 منتجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و67 منتجا في أوروبا وبقية العالم.
وقدمت الحكمة أيضا 55 ملفا إلى السلطات التنظيمية في جميع الأسواق، وطورت محفظتها من خلال اتفاقيات ترخيص جديدة. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الحكمة نمو إيرادات قطاع المحاقين بنسبة تتراوح بين 6 بالمئة إلى 8 بالمئة عام 2024.
كما حقق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة الذي يوفر الأدوية ذات العلامات التجارية المسجلة والمنتجات المرخصة الحاصلة على براءات اختراع في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا في الإيرادات بنسبة 3 بالمئة على أساس التقارير و6 بالمئة بالعملة الثابتة، لتصل إلى 714 مليون دولار (مقارنة مع 691 مليون دولار عام 2022).
وأصبحت الحكمة اخيرا، ثاني أكبر شركة أدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث المبيعات، وهذا يعكس الأداء الجيد في معظم أسواقها.
وشهدت أيضا طلبا قويا على أدوية الأمراض المزمنة، لا سيما محفظتها المتنامية لعلاج الأورام التي تعطى عن طريق الفم، وانه خلال العام الماضي أطلق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة 32 منتجا وقدم 47 ملفا إلى السلطات التنظيمية.
وفي عام 2024، كشفت المجموعة أنه المتوقع نمو إيرادات قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة بنسبة أحادية متوسطة إلى عالية بالعملة الثابتة، أو بنسبة أحادية منخفضة على أساس التقارير.
الى ذلك، شهد قطاع الأدوية الجنيسة، الذي يزود سوق التجزئة الأميركية بالمنتجات التي تعطى عن طريق الفم وغيرها من المنتجات الجنيسة والمتخصصة غير القابلة للحقن، أداء قويا عام 2023، ونمت الإيرادات بنسبة 39 بالمئة، لتصل إلى 937 مليون دولار (مقارنة مع 672 مليون دولار عام 2022)، مدفوعة بنمو جيد في قطاعات الأعمال الأساسية، وتحسن بيئة التسعير، والمساهمة القوية من إطلاق المنتج الجنيس المعتمد لأوكسيبات الصوديوم.
وتعود الزيادة في إجمالي الربح الأساسي للأدوية الجنيسة في المقام الأول إلى تحسن مزيج المنتجات.
وفي عام 2023، أطلق قطاع الأدوية الجنيسة 5 منتجات وقدم 5 ملفات إلى السلطات التنظيمية، وفي عام 2024، تتوقع نمو إيرادات قطاع الأدوية الجنيسة بنسبة تتراوح بين 3 بالمئة إلى 5 بالمئة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدوية الحكمة رياض مشلاوي، إن المجموعة حققت نموا قويا وأحرزت تقدما كبيرا عام 2023.
ونمت جميع قطاعاتنا، ما أدى إلى نمو إيرادات المجموعة والأرباح التشغيلية بنسبة مزدوجة مع هامش ربح أساسي من العمليات التشغيلية قبل الضرائب والاستهلاكات والإطفاءات بنسبة 28 بالمئة.
وأضاف مشلاوي، "تمتلك الحكمة محفظة منتجات مرنة من القطاعات العالمية المتنوعة التي تتوسع لتلبية الاحتياجات الإقليمية المتزايدة لمجموعة واسعة من الأدوية الأساسية.
وعام 2023، واصلنا الاستثمار من أجل المستقبل، وتعزيز بنيتنا التحتية، والعمل بشكل وثيق مع عملائنا. وطورنا كذلك استراتيجيتنا مع التركيز على التنفيذ وحفظ مكانتنا الرائدة في السوق والاستفادة منها. وأتطلع بحماس للفرص العديدة المتاحة أمامنا في قطاعات أعمالنا، ما يعزز ثقتي في المستقبل.
--(بترا)
ع د/أ أ/رق
22/02/2024 13:35:49
MENAFN22022024000117011021ID1107888265
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