استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن استمرار الدوام في عدد من أسواقها يوم غد الجمعة من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الخميس إن الدوام يشمل أسواق عين غزال، الجبيهة، الجويدة، سحاب، مرج الحمام، رأس العين، البيادر، إربد، شرق إربد، الحصن، الكورة، بني كنانة، المشارع، الشونة الشمالية، الرمثا، النعيمة، المفرق، أم القطين، بيت يافا، ناعور، ذيبان، عجلون، كفرنجة، عبين، جرش، فرع الزرقاء الأول، فرع الزرقاء الثاني، الرصيفة، الظليل، السلط، عين الباشا، السرو، مأدبا، القصر، مؤتة، الطفيلة، بصيرا، وادي موسى، معان، العقبة، الفحيص، والمريغة.

ولفتت المؤسسة إلى أن خدمة التوصيل متاحة داخل العاصمة من خلال الطلب عبر الموقع أو التطبيق الإلكتروني.

--(بترا)

ع ن/م ف/ف ج

22/02/2024 13:43:46