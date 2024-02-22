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السفارة الأردنية بالقاهرة تدعو الأردنيين للالتزام بتعليمات صرف وحمل العملة في مصر

2/22/2024 2:35:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 22 شباط (بترا)- دعت السفارة الأردنية في القاهرة الأردنيين المقيمين والزائرين لمصر الى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية بخصوص تصريف وحمل العملة والمبالغ المالية المسموح بحملها من العملة المصرية أو العملات الأجنبية أثناء تواجدهم داخل الأراضي المصرية ومطاراتها.
وأكدت السفارة ضرورة تصريف العملة من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لهذه الغاية، استناداً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري، محذرة من مخالفة التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم تصريف العملة من جهات غير المصرح لها، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
-- (بترا)
ص خ/اح
22/02/2024 13:31:26

MENAFN22022024000117011021ID1107888263

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