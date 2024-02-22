السفارة الأردنية بالقاهرة تدعو الأردنيين للالتزام بتعليمات صرف وحمل العملة في مصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- دعت السفارة الأردنية في القاهرة الأردنيين المقيمين والزائرين لمصر الى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية بخصوص تصريف وحمل العملة والمبالغ المالية المسموح بحملها من العملة المصرية أو العملات الأجنبية أثناء تواجدهم داخل الأراضي المصرية ومطاراتها.
وأكدت السفارة ضرورة تصريف العملة من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لهذه الغاية، استناداً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري، محذرة من مخالفة التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم تصريف العملة من جهات غير المصرح لها، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
-- (بترا)
ص خ/اح
22/02/2024 13:31:26
MENAFN22022024000117011021ID1107888263
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