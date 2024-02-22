ارتفاع أسعار الذهب عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار والأوضاع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وبحسب وكالة"بلومبيرغ" الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، إلى 2026.7 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل أمس الأربعاء، أعلى مستوياته منذ التاسع من شباط.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة، إلى 2036.9 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 885.3 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 955.63 دولار، فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.89 دولار للأوقية.

--(بترا)

رصد/رس/ أ أ/اح

22/02/2024 12:44:47