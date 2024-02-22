Thursday, 22 February 2024 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار الذهب عالميا

2/22/2024 2:35:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار والأوضاع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وبحسب وكالة"بلومبيرغ" الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، إلى 2026.7 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل أمس الأربعاء، أعلى مستوياته منذ التاسع من شباط.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة، إلى 2036.9 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 885.3 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 955.63 دولار، فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.89 دولار للأوقية.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ/اح
22/02/2024 12:44:47

MENAFN22022024000117011021ID1107888262

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث