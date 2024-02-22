ارتفاع أسعار الذهب عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار والأوضاع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وبحسب وكالة"بلومبيرغ" الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، إلى 2026.7 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل أمس الأربعاء، أعلى مستوياته منذ التاسع من شباط.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة، إلى 2036.9 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 885.3 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 955.63 دولار، فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.89 دولار للأوقية.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ/اح
22/02/2024 12:44:47
MENAFN22022024000117011021ID1107888262
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