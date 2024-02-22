إطلاق حملة حصالة الخير في مدارس مديرية قصبة اربد

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 22 شباط (بترا)-أطلقت مديرية تربية لواء قصبة اربد اليوم الخميس ، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان حملة حصالة الخير في مدارس المديرية للتبرع لمرضى السرطان، غير القادرين على تكلفة العلاج والمنتظرين على القوائم في المركز.

وقال مدير التربية الدكتور حمزة نجادات، إن الحملة التي تستمر لنهاية الفصل الدراسي الثاني ستساهم برفع العناء عن المرضى غير المقتدرين والذين يرقدون على سرير العلاج كمساهمة تربوية ، داعيا المجتمع من أفراد وشركات إلى مد يد العون للمرضى الذين ينتظرون فرصة للبدء بالعلاج ونشر الأمان والأمل في قلوب كل من يحارب المرض، والتي أمرنا به ديننا الحنيف.

ودعا ضباط ارتباط المبادرة في مدارس مديرية اربد إلى التنسيق مع مديري ومعلمي المدارس والمجتمع المحلي، لتفعيل الحملة والتواصل مع الطلبة المدارس لغرس حب عمل الخير ومساعدة الآخرين، لتخفيـف أعباء المعيشة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا من مرضى السرطان، مثمنا جهود القائمين على الحملة والتي ستسهم في تحقيق الكثير من الأهداف التربوية والمجتمعية المنشودة.

وكرم مدير الشؤون التعليمية الدكتور إسماعيل النقرش، مديري وضباط الارتباط لإنجاح الحملة الأعوام السابقة .

وقامت ضابط الارتباط سهيلة كتكت، بتسليم 50 حصالة على 45 مدرسة تابعة لمديرية اربد .

-- (بترا)

ا.ح/أ م / س س

22/02/2024 12:20:37