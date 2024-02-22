إطلاق حملة حصالة الخير في مدارس مديرية قصبة اربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 22 شباط (بترا)-أطلقت مديرية تربية لواء قصبة اربد اليوم الخميس ، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان حملة حصالة الخير في مدارس المديرية للتبرع لمرضى السرطان، غير القادرين على تكلفة العلاج والمنتظرين على القوائم في المركز.
وقال مدير التربية الدكتور حمزة نجادات، إن الحملة التي تستمر لنهاية الفصل الدراسي الثاني ستساهم برفع العناء عن المرضى غير المقتدرين والذين يرقدون على سرير العلاج كمساهمة تربوية ، داعيا المجتمع من أفراد وشركات إلى مد يد العون للمرضى الذين ينتظرون فرصة للبدء بالعلاج ونشر الأمان والأمل في قلوب كل من يحارب المرض، والتي أمرنا به ديننا الحنيف.
ودعا ضباط ارتباط المبادرة في مدارس مديرية اربد إلى التنسيق مع مديري ومعلمي المدارس والمجتمع المحلي، لتفعيل الحملة والتواصل مع الطلبة المدارس لغرس حب عمل الخير ومساعدة الآخرين، لتخفيـف أعباء المعيشة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا من مرضى السرطان، مثمنا جهود القائمين على الحملة والتي ستسهم في تحقيق الكثير من الأهداف التربوية والمجتمعية المنشودة.
وكرم مدير الشؤون التعليمية الدكتور إسماعيل النقرش، مديري وضباط الارتباط لإنجاح الحملة الأعوام السابقة .
وقامت ضابط الارتباط سهيلة كتكت، بتسليم 50 حصالة على 45 مدرسة تابعة لمديرية اربد .
-- (بترا)
ا.ح/أ م / س س
22/02/2024 12:20:37
MENAFN22022024000117011021ID1107888261
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