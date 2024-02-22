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نائب أمير مكة : ذكرى يوم التأسيس تؤكد عراقة المملكة ورسوخ هويتها

2/22/2024 2:33:21 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.
وقال الأمير سعود بن مشعل: "تحل ذكرى يوم التأسيس لتؤكد عراقة المملكة العربية السعودية ورسوخ هويتها على مدى ثلاثة عقود، وتبرهن على قوتها ومتانة أساسها ما جعل منها منارة أمن واستقرار، وأيقونة حضارة وتنمية، وأثبتت منذ تأسيسها عدالة حكامها وصدق منهجها، لتكون الثمرة إقامة وطن تحققت فيه معايير الأمن والاستقرار، وتوحدت فيه الناس فمضى الوطن في رحلة تنمية في كافة المجالات دون استثناء".
وأضاف: "أن الاحتفاء بالتأسيس يجذر في النفوس عراقة ورسوخ هويتنا، فهذه المناسبة الغالية على قلب كل سعودي تُجدد مشاعر الفخر والعزة بسيرة وطن ظل عصياً على المتربصين، كما أنه -ولله الحمد والمنة- لم يرزح يوماً تحت وطأة الاستعمار، فكان ولايزال رمزاً للشموخ والعزة ونبراساً للأنفة والكبرياء ومصدر إباء واعتزاز، وبذلك فإن هذه الذكرى تشكل نقطة تحول ليس في تاريخ هذه البلاد، فوجودها على خارطة العالم أثبت مع مرور الأيام أنه وطـن له ثقله وكلمته المؤثرة في كافة المحافل".
وأكد الأمير سعود بن مشعل أنه وإذ نحتفل بهذه المناسبة لابد أن نستذكر رحلة الكفاح الطويلة ونعرج على بطولات وملاحم الرجال المخلصين، الذين توحدت نواياهم وتآخت عزائمهم فجاهدوا في الله حق الجهاد من أجل إقامة هذا الكيان العظيم، فكانت لهم الغلبة والنصر المبين، فوحدوا أرجائه المترامية الأطراف على نهج رباني متين، وأرسى قادتها مبادئ العدل بين أبنائه فتعززت قيم الوفاء والولاء، وانطلقت بعد ذلك الخطوات نحو التنمية والنهضة والرقي، فتعاظمت الأحلام وارتفع سقف الطموحات، وتوالت الإنجازات وتعاقبت الأمجاد في ظل دعم قيادة رشيدة شغلها الشاغل وهمها الأول تحقيق النماء النوعي وتوفير حياة كريمة للإنسان منذ التأسيس وحتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وولي العهد -حفظهما الله- لنزداد فخراً بالإرث والحضارة والثقافة ومختلف المنجزات ونعمل بإخلاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وسأل الله جلت قدرته أن يسبغ على الوطن نعمائه ويحفظ قيادته ويديم نهضته واستقراره، ويمن على شعبه الكريم بالأمن والاستقرار إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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