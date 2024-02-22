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الدوسري: يوم التأسيس يذكرنا بالأمجاد ويعزز في النفوس الفخر بالقيادة العظيمة

2/22/2024 2:33:21 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أسمى عبارات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال الدوسري: إن يوم التأسيس يُذكرنا بأمجادنا العريقة وأصالتنا الحضارية، ويُعزز في نفوسنا فخرنا واعتزازنا بقيادتنا العظيمة ووطننا العزيز وإنجازاته الكبرى على امتداد التاريخ. وأضاف وزير الإعلام: إن ذكرى التأسيس تأتي هذا العام وقد قطعت مملكتنا الغالية شوطًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جميع المجالات، لتبقى شاهدًا على أزهى عصور النهضة والبناء، في طريقها إلى الغد المشرق والمستقبل الزاهر بإذن الله.
وسأل الدوسري المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا العزيز، ويديم علينا نعمة الاستقرار والازدهار.

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