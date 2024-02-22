الدوسري: يوم التأسيس يذكرنا بالأمجاد ويعزز في النفوس الفخر بالقيادة العظيمة

(MENAFN
- Al Watan) رفع وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أسمى عبارات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال الدوسري: إن يوم التأسيس يُذكرنا بأمجادنا العريقة وأصالتنا الحضارية، ويُعزز في نفوسنا فخرنا واعتزازنا بقيادتنا العظيمة ووطننا العزيز وإنجازاته الكبرى على امتداد التاريخ. وأضاف وزير الإعلام: إن ذكرى التأسيس تأتي هذا العام وقد قطعت مملكتنا الغالية شوطًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جميع المجالات، لتبقى شاهدًا على أزهى عصور النهضة والبناء، في طريقها إلى الغد المشرق والمستقبل الزاهر بإذن الله.
وسأل الدوسري المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا العزيز، ويديم علينا نعمة الاستقرار والازدهار.
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