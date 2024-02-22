الوحدات ينجز صفقة الحارس جعيدي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أنجزت إدارة نادي الوحدات اليوم إتمام صفقة التعاقد مع حارس المنتخب الوطني الأول ونادي شباب الاردن السابق أحمد جعيدي لموسم ونصف قابل للتجديد.
وشهدت عملية التوقيع حضور أمين السر عوض الأسمر ومدير نشاط الكرة زياد شلباية، بمقر النادي في المجمع الرياضي بمنطقة غمدان.
وفي سياق متصل، سينخرط جعيدي في تدريبات الفريق مباشرة وذلك تحضيرا للقاء فريق الأهلي يوم الاثنين المقبل في افتتاح مشوار مباريات الإياب لبطولة دوري المحترفين.
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