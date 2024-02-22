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الوحدات ينجز صفقة الحارس جعيدي

2/22/2024 2:32:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنجزت إدارة نادي الوحدات اليوم إتمام صفقة التعاقد مع حارس المنتخب الوطني الأول ونادي شباب الاردن السابق أحمد جعيدي لموسم ونصف قابل للتجديد.
وشهدت عملية التوقيع حضور أمين السر عوض الأسمر ومدير نشاط الكرة زياد شلباية، بمقر النادي في المجمع الرياضي بمنطقة غمدان.

وفي سياق متصل، سينخرط جعيدي في تدريبات الفريق مباشرة وذلك تحضيرا للقاء فريق الأهلي يوم الاثنين المقبل في افتتاح مشوار مباريات الإياب لبطولة دوري المحترفين.

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