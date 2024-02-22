ماك اليستر متسائلا: لماذا يريد صلاح الرحيل؟

MENAFN - Alghad Newspaper)لكن ماك اليستر يقول: "من الواضح أن هذا قد برز إلى الواجهة بسبب الإعلان عن رحيل كلوب. وتحب الأندية دائمًا إنجاز أعمالها مبكرًا. ولم يتبق لدى كلا اللاعبين فترة طويلة من عقدهما الحالي، ولا يُعرف كيف سينتهي هذا الموسم".



وأضاف: "لكن لماذا يريد الرحيل؟ الفرص موجودة لأنه يبدو أن ليفربول سيحصل على مكان في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وأعتقد أن ذلك قد يؤثر على القرارات أيضًا".



وقال: "أحد الاعتبارات الأخرى هو أين سيذهب بعد ليفربول؟ لا يوجد العديد من الأندية التي يمكنها أن تمنحك أكثر مما يستطيع ليفربول تقديمه".