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الضروس تتأهل لنهائي وزن تحت 68 كغم في الدوري العالمي للكراتيه

2/22/2024 2:32:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس اليوم لنهائي وزن تحت 68 لفئة تحت 21 سنه في الدوري العالمي للشباب والناشئين المقام في مدينة الفجيرة الاماراتيه.


وذلك بعد فوزها في نصف النهائي على الكرواتيه 4 - 0 ، وكانت قد فازت في دور 32 على اللاعبة الإيرانية فاطمه افصلي 5 -0. ، وفازت في دور 16 على اللاعبة المصريه اسمى علي 4 - 3. ، وفازت في دور ربع النهائي على اللاعبة الهولنديه صيانا ممادوس 9 -2.

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