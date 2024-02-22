الضروس تتأهل لنهائي وزن تحت 68 كغم في الدوري العالمي للكراتيه

وذلك بعد فوزها في نصف النهائي على الكرواتيه 4 - 0 ، وكانت قد فازت في دور 32 على اللاعبة الإيرانية فاطمه افصلي 5 -0. ، وفازت في دور 16 على اللاعبة المصريه اسمى علي 4 - 3. ، وفازت في دور ربع النهائي على اللاعبة الهولنديه صيانا ممادوس 9 -2.

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