الضروس تتأهل لنهائي وزن تحت 68 كغم في الدوري العالمي للكراتيه

الضروس تتأهل لنهائي وزن تحت 68 كغم في الدوري العالمي للكراتيه
التاريخ
2/22/2024 2:32:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس اليوم لنهائي وزن تحت 68 لفئة تحت 21 سنه في الدوري العالمي للشباب والناشئين المقام في مدينة الفجيرة الاماراتيه.
وذلك بعد فوزها في نصف النهائي على الكرواتيه 4 - 0 ، وكانت قد فازت في دور 32 على اللاعبة الإيرانية فاطمه افصلي 5 -0. ، وفازت في دور 16 على اللاعبة المصريه اسمى علي 4 - 3. ، وفازت في دور ربع النهائي على اللاعبة الهولنديه صيانا ممادوس 9 -2.
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