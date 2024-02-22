الضروس تحرز فضية وزن تحت 68 كغم في الدوري العالمي للكراتيه
التاريخ
2/22/2024 2:32:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس اليوم الميدالية الفضية في وزن تحت 68 لفئة تحت 21 سنه في الدوري العالمي للشباب والناشئين المقام في مدينة الفجيرة الاماراتيه، بعد ان خسرت في المباراة النهائية أمام اللاعبة المصرية ميار زين الدين، 1- 6 وكانت قد فازت في دور الـ 32 على اللاعبة الإيرانية فاطمه افصلي 5 -0، وفازت في دور الـ 16 على اللاعبة المصريه اسمى علي 4-3 ، وفازت في دور ربع النهائي على اللاعبة الهولنديه صيانا ممادوس 9 -2، ووصلت إلى الدور نصف النهائي بعد ان فازت على اللاعبة الكرواتيه رافليك انا ماريا 4-0.
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