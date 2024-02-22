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تشافي يرشح نابولي.. وأرتيتا يؤكد افتقاد لاعبي آرسنال للشراسة الهجومية

2/22/2024 2:32:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أقر الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أن فرص نابولي الإيطالي في التأهل على حسابه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "واردة" بنسبة مرتفعة، وذلك بسبب إقامة مباريات برشلونة على ملعب "المونتجويك" بدلا من معقله السابق "كامب نو".
وعاد برشلونة بتعادل إيجابي 1-1 في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أول من أمس، وهي نتيجة جيدة نوعا ما من معقل بطل إيطاليا، لكن تشافي بدا عليه عدم الارتياح لنتيجة مباراة الذهاب، فلم يتقبلها بسهولة واعتبرها بـ"طعم الخسارة" بسبب عدم تقديم نابولي مردودا جيدا في معظم أوقات المباراة، معربا عن قلقه مما قد يحدث في مباراة الإياب كونها ستقام في "المونتجويك" الذي كان سيمنح البرسا أفضلية أكبر بكثير، لولا خضوعه إلى عمليات الإصلاح والتطوير.
وقال تشافي: "سيطرنا على المباراة وكنا نستحق الفوز بهدف أو أكثر، لكنهم استطاعوا خطف هدف التعادل في توقيت صعب، افتقدنا للفاعلية على المرمى في الشوط الأول، بينما نابولي لم يفعل أي شيء تقريبا، وفي الشوط الثاني كان علينا التحلي بالهدوء والاستحواذ على الكرة بصبر، وسيطرنا على ما تبقى من وقت بعد تسجيلنا للهدف، مع محاولة تسجيل الهدف الثاني، نحن فعلنا الأصعب بتسجيل الهدف ثم بعد ذلك لم نستطع السيطرة لنستقبل هدف التعادل".
وأبدى تشافي إعجابه بالمستوى الذي قدمه المدافع الدنماركي أندريس كريستنسين في منطقة وسط الملعب، قائلا: "كريستنسين امتاز بالمرونة، فقد القليل من الكرات وأعطى الاستمرارية للعبة، لقد منحنا الكثير من السلاسة"، كما أشاد بمستوى ليفاندوفسكي، مشيرا: "منذ إعلان رحيلي عن النادي بحلول نهاية الموسم الحالي، تقدم ليفاندوفسكي خطوة كبيرة نحو الأمام، لقد سجل العديد من الأهداف المهمة لنا في المباريات الأخيرة".
وأعرب المدرب الكتالوني عن تخوفه من خوض لقاء الإياب أمام نابولي، مشيرا: "لو كنا نلعب على كامب نو هذا الموسم، لكانت الأمور مختلفة، هناك فارق بين كامب نو ومونتجويك، نسبة تأهلنا متقاربة، إذا لعبنا في مباراة العودة كما لعبنا لقاء الذهاب، ستكون لدينا خياراتنا لعبور هذا الدور، أغادر راضيا، ولكن أشعر بالمرارة لأننا كنا نستحق الفوز".
ليفاندوفسكي يكسر رقم ميسي
كسر البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكبر لاعب يسجل لنادي برشلونة في أدوار خروج المغلوب بمسابقة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، بعد الهدف الذي أحرزه أمام نابولي.
تقدم ليفاندوفسكي لبرشلونة في الدقيقة 60 من مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب نابولي "مارادونا"، ويبلغ روبرت ليفاندوفسكي 35 عاما و184 يوما، ما جعله أكبر هداف لبرشلونة في مباريات خروج المغلوب ببطولة دوري أبطال أوروبا عبر كل العصور، متجاوزا الرقم القياسي السابق للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.
واحتفظ ميسي برقمه القياسي كأكبر لاعب يسجل لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا لمدة 3 سنوات فقط، حيث سجل بعمر 33 عاما و259 يوما ضد باريس سان جيرمان في مرحلة دور الـ16، لكن بمباراة الإياب منتصف شهر آذار "مارس" من العام 2021.
وبعد دخول ليفاندوفسكي تاريخ برشلونة كأكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية بفضل هدفه في نابولي، نال اللاعب جائزة رجل المباراة من اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ومن الجدير بالذكر، أن ليفاندوفسكي انضم إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي 2022 بقيمة 45 مليون يورو قادما من بايرن ميونيخ الألماني.
أرتيتا: افتقرنا إلى الشراسة
وقال الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي: "إن فريقه افتقر للتهديد والشراسة أمام المرمى، وذلك بعد خسارة فريقه 1-0 أمام بورتو البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".
وأشار أرتيتا في تصريحات صحفية: "علينا أن ندير الأمور بشكل أفضل بكثير، لا يمكننا الفوز بالطريقة التي تعاملنا بها مع الكرة في 3 مناسبات في المناطق العميقة، إذا كنت تريد أن تصل إلى ربع النهائي، فعليك التغلب على منافسك، هذا ما يتعين علينا القيام به في ملعب الإمارات الآن".
وعما كان ينقص آرسنال للفوز في المباراة، قال: "افتقرنا إلى التهديد والشراسة، خاصة مع وجود الكرة في الثلث الأخير، يمكننا أن نفعل ما هو أفضل".
وحول ما إذا كان بورتو، جعل الأمر صعبا أم أنه كان بسبب عيوب آرسنال، أشار: "أعتقد أنه فريق منظم جيدا دفاعيا وهم يكسرون إيقاعك طوال الوقت، هناك أشياء معينة يتعين علينا القيام بها بشكل أفضل بكثير، نحن نعرف ما هي الأشياء التي يجب علينا القيام بها بشكل أفضل".
وعن المعاناة في الركلات الثابتة، أضاف: "لم نتمكن حتى من لمس أي شخص لأن كل شيء كان عبارة عن ركلة حرة، سوف نتعلم من ذلك ونستعد بشكل أفضل، ونذهب لننفذ ذلك".
السيتي يسيطر على التشكيلة المثالية
وسيطر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على معظم مراكز التشكيلة المثالية لمرحلة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بحضور 4 من لاعبيه الذين تألقوا بصورة لافتة أمام كوبنهاغن الدنماركي.
وتواجد النجم المغربي أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لهذه المرحلة، وصانع الألعاب الإسباني ذو الأصل المغربي إبراهيم دياز بعد هدفه المبهر الذي قاد به ريال مدريد لهزيمة لايبزيغ.
ومع اختتام مباريات الذهاب، كشفت شبكة "أوبتا" العالمية عن التشكيلة المثالية لهذا الدور، بسيطرة واضحة من حامل لقب البطولة مانشستر سيتي وبدرجة أقل باريس سان جيرمان وريال مدريد.
التشكيلة المثالية لذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
حارس المرمى: أندري لونين (ريال مدريد).
الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي)، مين جاي كيم (بايرن ميونيخ)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، ناثان أكي (مانشستر سيتي).
خط الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي)، إبراهيم دياز (ريال مدريد)، بيرناندو سيلفا (مانشستر سيتي)، ينديرسون جالينو (بورتو).
خط الهجوم: فيكتو أوسيمين (نابولي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان). -(وكالات)

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