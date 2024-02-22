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الاستعانة بمدرب تونسي لحراس مرمى منتخبات اليد

2/22/2024 2:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان –الغد– تعاقد الاتحاد الأردني لكرة اليد مع مدرب تونسي متخصص بتدريب حراس المرمى، لينضم إلى الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد العديد من المشاركات الرسمية في البطولات الآسيوية والعربية.
ويسعى الاتحاد من خلال هذا التعاقد إلى رفع المستوى الفني لحراس المرمى، وحاجة المنتخبات الوطنية إلى مثل هذا التخصص، حيث يعتبر حارس المرمى أحد أبرز عناصر الفريق.
من ناحية أخرى يخوض المنتخب الوطي للشباب مساء اليوم، مباراته الودية الأولى في معسكره التدريبي الذي يقيمه في مدينة الدمام السعودية، وذلك عندما يلاقي نظيره المنتخب الكويتي، فيما يلاقي المنتخب السعودي يوم غد.
ويأتي المعسكر التدريبي ضمن برنامج الإعداد الخاص بالمنتخب والذي يسبق مشاركاته الرسمية في البطولات المقبلة، وأبرزها المشاركة في البطولة الآسيوية المقررة في إيران خلال شهر تموز(يوليو) المقبل.
ويرأس وفد المنتخب الوطني عضو مجلس إدارة الاتحاد محمود ياغي ويضم كلا من: المدير الفني المصري محمد عبدالرحمن، ومساعده محمد طه، والإداري نادر منير، والمعالج شادي السكران، ومحلل الأداء عبد الهادي العتيق، إضافة إلى اللاعبين علي جعارة، أحمد شاهر، قصي أحمد، أحمد العطابي، خليل العطابي، ورد حرافشه، أحمد المنسي، يوسف حمور، حمزه عبيدات، ياسين حليمه، وسفيان أبو رمان، تامر الظواهره، أحمد سمير، سيف أمجد وهاني معتصم.
ويركز الاتحاد الأردني حاليا كثيرا على المنتخب الوطني للشباب من خلال الدعمين الفني والمالي وتوفير المتطلبات أمام الفريق حتى يظهر بالصورة الطيبة في الاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى أن هذا الفريق ومعه مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني للناشئين سيشكلون المنتخب الوطني للرجال ضمن خطة الاتحاد المقبلة، وذلك حسب البيان الرسمي الذي أصدره اتحاد العبة مؤخرا، والذي أوضح أنه سيتم إعداد منتخبي الشباب والناشئين ضمن برامج عمل فنية شاملة، تهدف إلى رفع المستوى الفني للاعبين، والمشاركة بهم في البطولات الرسمية المقبلة، ومن ثم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني للرجال التي ستشارك في البطولة الآسيوية مطلع العام 2026، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم المقررة أن تقام في العام 2027.

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