Thursday, 22 February 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مليار دولار حزمة دعم متوقعة لإنقاذ الأندية الإنجليزية

2/22/2024 2:31:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لندن - تعقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الـ20، اجتماعا طارئا نهاية الشهر الحالي، في محاولة منها للتوصل إلى حزمة دعم بأكثر من مليار دولار، لحل الأزمة المالية الخاصة بتمويل أندية الدرجات الأدنى في كرة القدم الإنجليزية، وذلك قبل خضوعها لرقابة حكومية منتظرة.
ويحرص رؤساء الأندية على التوصل إلى حل، قبل أن تتدخل الحكومة في مشروع قانون إدارة كرة القدم، المقرر عرضه على البرلمان في الأسابيع القليلة المقبلة.
وسيكون لدى الهيئة التنظيمية صلاحيات فرض اتفاق بشأن البريميرليغ، حيث أوعزت وزيرة الثقافة لوسي فريزر إلى جميع الأطراف بالتوصل إلى اتفاق.
ويضم هرم كرة القدم في إنجلترا 92 ناديا، بواقع 20 ناديا في الدوري الممتاز، و72 ناديا في الدرجات الثلاث الأدنى، بواقع 24 ناديا في كل درجة، وتقترح الخطة أن تدعم أندية "البريميرليغ" الـ20 باقي الأندية، من خلال تقديم هذا التمويل.
ويمكن أن تصوت أندية البريميرليغ على الصفقة الأسبوع المقبل، لكن أحد الأندية أشار إلى أن الاتفاق "يبدو بعيد المنال"، وسط توقعات بوجود اجتماع آخر يوم 11 من آذار (مارس) المقبل.
وتوقفت المحادثات قبل عيد الميلاد عندما لم تتمكن أندية البريميرليغ من التوصل إلى اتفاق، حول كيفية ومن سيدفع مقابل الصفقة الجديدة للدوري الإنجليزي.
وحذر رئيس رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ريك باري، من احتمالية خروج أعداد كبيرة من الأندية عن النشاط من دون دعم البريميرليغ، الذي يعد أقوى وأغنى بطولة كروية في العالم.
ومن المنتظر أن تتراوح كلفة التسوية التي ستقسطها أندية البريميرليغ على مدار 6 سنوات، بنحو مليار و167 ألف دولار، تشمل 111 مليون دولار، دفعة أولى لتغطية مصاريف الموسم الحالي.
وطلب من أندية البريميرليغ إتمام الصفقة وفقا لشروطها، أو المخاطرة بتركها لجهة تنظيمية جديدة، حيث كانت النقطة الشائكة في المفاوضات عدم الاتفاق على قواعد الربح والاستدامة الجديدة، إلى جانب غياب آلية وضع ميزانية للحزمة المالية التي تقدم لأندية الدرجات الدنيا في الدوري الإنجليزي.
وتتخوف بعض أندية البريميرليغ من العبء المالي المترتب على التسوية مع دوري كرة القدم الإنجليزية، إلى جانب مخاوف من صلاحيات الجهة الرقابية المقترحة. -(وكالات)

MENAFN22022024000072011014ID1107888210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث