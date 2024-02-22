الصدارة تتلون بـالأصفر.. إحصائية غريبة لأبو طعيمة.. و55 ألف مشجع بـ66 مباراة

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان- بعد منافسة ثلاثية على الصدارة، أحكم فريق الحسين إربد قبضته على صدارة مرحلة الذهاب من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، بعد أن سجل أرقاما قياسية غير مسبوقة بتاريخ النادي الذي تأسس في العام 1964.

وأصبح الحسين إربد قريبا من الظفر بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن انفرد بصدارة الترتيب برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه الوحدات، و7 عن الفيصلي صاحب المركز الثالث، في حدث استثنائي لـ "غزاة الشمال".

واتسمت مرحلة الذهاب بطول المدة الزمنية، حيث امتازت بكثرة التأجيلات والتوقفات، حيث انطلقت أول مباراة في 3 من شهر آب (أغسطس) من العام الماضي، فيما أقيمت آخر مباراة أول من أمس في 21 من شهر شباط (فبراير)، وكانت مؤجلة عن الجولة الثامنة.

وتستعرض "الغد" في سياق التقرير التالي، أهم الأرقام والمشاهد لمرحلة الذهاب من دوري المحترفين بنسخته الـ 76، والتي شهدت حضورا جماهيريا متواضعا من قبل جماهير فرق جميع الدوري، كما شهدت الجولة السادسة إضراب جميع الأندية بعدم الحضور وخوض المباريات أملا بتنفيذ مطالبها من اتحاد الكرة.

وتستأنف مباريات دوري المحترفين غدا السبت لحساب الأسبوع الثاني عشر، إذ يلتقي معان مع الجليل على ستاد الأمير محمد، وشباب الأردن والحسين إربد على ستاد عمان الدولي، فيما تقام مباراة وحيدة يوم الأحد تجمع سحاب وشباب العقبة على ستاد البتراء، على أن تلعب 3 مباريات يوم الاثنين، حيث يستقبل الرمثا نظيره مغير السرحان على ستاد الحسن الدولي، الأهلي والوحدات على ستاد عمان، والسلط والفيصلي على ملعب السلط.

صدارة "حسينية"

لم يواجه فريق الحسين إربد أي مشاكل في المرحلة الأولى من زمن الدوري، نظرا للاستقرار الفني الذي عاشه مع المدرب البرتغالي جواو موتا، قبل أن يرحل ويحل بديلا عنه المدرب المحلي جمال محمود، إلى جانب الاستقرار الإداري للنادي الذي ساهم في ترجمة أفكارها على أرض الواقع، بتحقيق الانتصارات بصورة متتالية.

ونجح الحسين في التربع على القمة بعد الاستقرار على الأسماء والتشكيلة في معظم مباريات البطولة، والتي نجحت بفرض حضورها بالفوز وتسجيل النتائج المميزة، إلى جانب وجود اللاعب البديل الجاهز، والقادر على القيام بدوره على أكمل وجه حال إتاحة الفرصة له.

وبرز من الفريق حارس المرمى عبد الله الزعبي الذي حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات، واستقبال شباكه هدفين فقط كأقل الحراس استقبالا للأهداف من الذين خاضوا جميع المباريات، إذ يتشارك معه 4 حراس آخرين خاضوا جميع المباريات وهم مالك شلبية، حماد الأسمر، أحمد جعيدي وربيع عز الدين.

وتميز في دفاع الحسين عبد الله نصيب "ديارا" وكل من سليم عبيد وأدهم القرشي ومصطفى كمال، إلى جانب لاعبي الوسط رجائي عايد ومحمد الداود، إضافة إلى كل من مصعب اللحام، منذر أبو عمارة، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي وحمزة الدردور، وغيرهم من اللاعبين الذي وضعوا بصمتهم في كل مباراة يشاركون بها.

وبحسب المستويات والنتائج، فإن المنافسة على اللقب أصبحت محصورة بين الثلاثي الحسين إربد والوحدات والفيصلي، مع توقعات العديد من المتابعين بأن "الأصفر" قطع شوطا كبيرا في المرحلة الأولى، وأظهر أنه الفريق الأجهز والأكثر قدرة على التتويج باللقب، بالرغم من إبرام المنافسين صفقات جيدة بين مرحلتي الذهاب والإياب.

تقلبات عديدة بين المدربين

ولم تخلُ مرحلة الذهاب من الإقالات والاستقالات على صعيد المدربين، وذلك بعد أي إخفاق متكرر لأي مدرب لأكثر من جولة، ليصبح الضحية أمام الجماهير وإدارات الأندية، والتي تستعجل بتغيير مديرها الفني وجهازه في معظم الأحيان من أجل تحسن المستوى الفني للفريق.

وشهدت مرحلة الذهاب حضور 21 مدربا للفرق، وذلك من خلال تغيير 5 فرق لمدربيها بين الفترة والأخرى، والبداية من المتصدر الحسين إربد الذي بدأ الموسم مع البرتغالي جواو موتا، قبل أن يغادر النادي قبل مباراة واحدة من مرحلة الذهاب، وحل مكانه المحلي جمال محمود، مرورا بالوحدات الذي بدأ البطولة مع البوسني داركو نيستوروفيتش، ثم رأفت العلامي، مرورا بالعماني رشيد جابر، والاستقرار على المدرب الوطني أمجد أبو طعيمة.

وقاد حسونة الشيخ الفيصلي ببداية بطولة الدوري، قبل الاستعانة بخدمات المدرب التونسي غازي الغرايري، قبل أن يستقر النادي على المدرب الوطني أحمد هايل، فيما كان سحاب الأكثر تغييرا بحضور 5 مدربين خلال مرحلة الذهاب، وهم: أمجد أبو طعيمة، فهد الجلاد، أحمد عبد القادر، محمد المحارمة وطارق الكرنز، علما بأن النادي اتفق بين المرحلتين مع المحارمة لعودته وقيادة الفريق بمرحلة الإياب.

فيما استمرت 7 فرق على المدربين أنفسهم مع نهاية مرحلة الذهاب، ممثلة بالمدرب وسيم البزور مع الرمثا، رائد الداود مع شباب العقبة، خالد الدبوبي مع مغير السرحان، عماد رشاد مع الأهلي، محمود الحديد مع شباب الأردن، محمد العبابنة مع الجليل، والمدرب السوري عماد خانكان مع السلط.

وسيقود معان في مرحلة الإياب المدرب مهند المحارمة، بعد مغادرة أبو طعيمة أسوار النادي، فيما يتكفل المدرب عمار الزريقي قيادة السلط، عقب خروج خانكان مع نهاية مرحلة الذهاب، وذلك في أول مهمة للمدربين المحارمة والزريقي لهما كمدراء فنيين في دوري المحترفين عبر مسيرتهما التدريبية.

وستكون مرحلة الإياب خالية من أي مدرب أجنبي في حادثة نادرة بالملاعب الأردنية خلال السنوات المضية، وتدل على ثقة الاندية بالمدرب المحلي من جهة، والحد من المصاريف الزائدة تجاه المدربين الأجانب من جهة أخرى.

ويعد أبو طعيمة المدرب الوحيد الذي تنقل بين 3 فرق خلال مرحلة الذهاب، في حادثة فريدة من نوعها على الصعيد المحلي والعالمي، إذ قاد سحاب في 3 مباريات أمام شباب العقبة، شباب الأردن والأهلي، و7 مباريات مع معان أمام كل من شباب الأردن، السلط، الرمثا، سحاب، الوحدات، شباب العقبة والأهلي، وختاما مع الوحدات في مباراتين أمام الحسين إربد والرمثا، ليكون المدرب الوحيد الذي يتواجد في 12 مباراة خلال 11 جولة.

مفيد الأكثر تحكيما بمرحلة الذهاب

تصدر الحكم الدولي محمد مفيد حكام دوري المحترفين لمرحلة الذهاب، بعد أن قاد 9 مباريات خلال البطولة، متقدما عن بقية الحكام الذين أشرفوا على مباريات الدوري للموسم الحالي.

ولم يحضر أي حكم أجنبي خلال مرحلة الذهاب، رغم سماح دائرة الحكام في اتحاد الكرة باستقطاب كل فريق حكما من الخارج في 3 مناسبات كحد أقصى خلال زمن البطولة، وهو الأمر الذي لم يقم به أي ناد في الموسم الحالي.

ويحل في المرتبة الثانية من حيث عدد المباريات الحكمان أدهم المخادمة ومراد الزواهرة، واللذان أشرفا على 8 مباريات لكل منهما، و7 مباريات لكل من محمد عرفة وأحمد فيصل، و6 مباريات لأحمد يعقوب ومحمود السوالمة، و4 مباريات لأحمد الخوالدة، و3 مباريات لأسامة حسن وعمر المعاني، ومباراتين لقيس غوانمة، ومباراة واحدة لكل من إبراهيم سمارة، عبد الرحمن شتيوي وصدام عمارة.

وتواجد العنصر النسوي في التحكيم خلال مرحلة الذهاب في 5 مناسبات، بحضور إسراء مبيضين في مباراتين كحكم رابع في مواجهة الوحدات والسلط بالجولة السابعة، والوحدات ومعان بالجولة التاسعة، فيما تواجدت صابرين العبادي في مباراتين كمساعد ثاني بلقاء شباب الأردن ومغير السرحان بالجولة العاشرة، ومعان والأهلي بالجولة الحادية عشرة، وحضور إسلام العبادي بمباراة واحدة كمساعد ثاني بمواجهة الوحدات وسحاب بالجولة العاشرة.

وقاد الحكم محمد مفيد مباراتين خلال الجولة الثامنة، بإدارته لمباراة الحسين والجليل، والوحدات والرمثا، الأمر ذاته انطبق على الحكم أحمد الخوالدة الذي قاد مباراتين بالجولة الخامسة، بإدارته لمباراة معان وشباب الأردن، والفيصلي وشباب العقبة.

وشهدت مرحلة الذهاب العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي أغضبت الأندية والجماهير في مباريات كثيرة، إلا أن تقييم مستوى التحكيم بحسب النقاد الرياضيين كان متوسطا، مع الأمنيات بتحسين المستوى وتقليل الأخطاء التحكيمية قدر المستطاع، في ظل عدم قدرة الاتحاد على الاستعانة بتقنية الفيديو.

الكلاسيكو الأكثر جماهيرية

تصدرت مباراة الوحدات والفيصلي ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري عدد الحضور الجماهيري لمباريات مرحلة الذهاب، إذ حضر المواجهة 10299 مشجعا للمواجهة التي أقيمت على ستاد عمان الدولي، والتي سجل بها الوحدات الفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

وتعد الجولة الأولى الأكثر حضورا من بين الجولات بحضور 12126 مشجعا، فيما كانت الجولة السادسة الأقل حضورا من قبل الجماهير بواقع 535 مشجعا، فيما بلغ الحضور الإجمالي لجميع مباريات مرحلة الذهاب 55835 مشجعا.

البطاقات الملونة

وشهدت مرحلة الذهاب حصول الفرق المشاركة مجتمعة على 302 بطاقة صفراء، بمن فيهم اللاعبون والكوادر الفنية والإدارية، مع إشهار 13 بطاقة حمراء بوجه اللاعبين.

ويتصدر معان فرق الدوري من حيث الحصول على البطاقة الصفراء بواقع 33 بطاقة، فيما يعد فريقا سحاب والحسين إربد الأقل إشهارا بوجوه عناصره بواقع 16 بطاقة صفراء فقط لكليهما.

وتم توجيه 14 بطاقة حمراء بوجه اللاعبين خلال مرحلة الذهاب، وذلك لكل من أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، ماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

أرقام وإحصائيات

- سجل لاعب سحاب أحمد أبو كبير أسرع أهداف مرحلة الذهاب، والذي جاء في الجولة الثالثة من دوري المحترفين في مرمى الأهلي، وذلك بعد مرور 28 ثانية فقط على صافرة اللقاء.

- تعد الجولة السادسة الأكثر تسجيلا للأهداف بواقع 20 هدفا، فيما كانت الجولة الخامسة الأقل تسجيلا بـ 10 أهداف فقط.

- سجل فريق الحسين إربد الفوز الأكبر في مرحلة الذهاب، والذي جاء على شباب الأردن بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى.

- شهدت 3 مباريات تسجيل 6 أهداف كأكبر عدد من الأهداف خلال لقاء واحد، وذلك في مواجهة الأهلي وسحاب ضمن الجولة الثالثة بالتعادل 3-3، وفوز مغير السرحان على شباب العقبة 4-2 في الجولة الرابعة، واكتساح الرمثا نظيره سحاب بنتيجة 5-1 بالجولة السادسة.

- يعد فريقا الحسين إربد والوحدات الوحيدين من بين فرق الدوري، اللذان سجلا في جميع المباريات خلال مرحلة الذهاب، علما بأن الحسين إربد الأقوى هجوما بتسجيله 24 هدفا، فيما يعد السلط والجليل الأضعف هجوما بتسجيل كل فريق 8 أهداف.

- استقبلت شباك سحاب هدفا واحدا على الأقل في جميع مباريات مرحلة الذهاب، ليكون الفريق الوحيد من بين فرق البطولة الذي يسجل في مرماه بكل مواجهة، مع الإشارة إلى أنه صاحب أسوأ خط دفاع باستقباله 24 هدفا، فيما يعتبر الحسين إربد الأقوى دفاعا باستقباله هدفين فقط.

- يعد لاعب الوحدات فراس شلباية الأكثر صناعة للأهداف بواقع 6 صناعات، فيما احتل المركز الثاني لاعب الفيصلي عارف الحاج برصيد 5 صناعات، وفي المركز الثالث لاعب الحسين إربد محمود مرضي ولاعب الجليل صامويل أوليفيرا برصيد 4 صناعات.

- استحق المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور مدرب مرحلة الذهاب، بعد استقرار فريقه بالمركز الرابع، إلى جانب دخوله بطولة الدوري بدون أي تعاقدات واعتماده على عدد كبير من العناصر الشابة، ونافسه عليها مدرب شباب العقبة رائد الداود، فيما كان تغيير الأجهزة الفنية المستمر بأصحاب المراكز الثلاث الأولى سببا في عدم تواجد أي مدرب منهم، مع الإشارة إلى أن البرتغالي جواو موتا مدرب الحسين إربد السابق قاد الفريق في 10 مباريات، ونجح بالفوز في 9 مباريات مقابل التعادل بمباراة واحدة.

- شهدت مرحلة الذهاب من دوري المحترفين تسجيل 156 هدفا، إذ تم تسجيل 70 هدفا خلال الشوط الأول، مقابل تسجيل 86 هدفا في الشوط الثاني، وسجل اللاعبين المحليين 127 هدفا، مقابل 29 هدفا عبر اللاعبين الأجانب.

- أقيمت المباريات على 5 ملاعب مختلفة وهي ستاد عمان الدولي (19 مباراة)، ستاد الأمير محمد (18 مباراة)، ستاد الحسن الدولي (16 مباراة)، ستاد البتراء (7 مباريات) وملعب السلط (6 مباريات).

- تواجد حارس أجنبي وحيد في مرحلة الذهاب للمرة الأولى في تاريخ الدوري، وهو اللبناني مهدي خليل مع فريق الفيصلي، الذي خاض مباراة وحيدة فقط بالدوري كانت في الجولة الحادية عشرة أمام شباب الأردن، قبل أن يفسخ عقده ويغادر النادي بداية العام الحالي.

صدارة الهدافين

تشارك لاعب الحسين إربد محمود مرضي ولاعبا الوحدات مهند أبو طه وسيدريك هنري بصدارة الهدافين عقب نهاية مرحلة الذهاب بتسجيل كل لاعب منهما 6 أهداف، فيما يتبوأ في المركز الثاني برصيد 5 أهداف أحمد أبو كبير (سحاب)، وتشارك لاعبان برصيد 4 أهداف، وهما إبراهيم الرواد (معان)، خالد الدردور (الأهلي)، وسجل 9 لاعبين 3 أهداف وهم: محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، أحمد صبرة (شباب الأردن)، سامر خانكان (مغير السرحان)، فيرناندو ناثان، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، رزق بني هاني وخالد زكريا (الفيصلي)، عز الدين أبو عاقولة (الرمثا).

وسجل هدفين كل من عبد العزيز نداي ومصعب اللحام (الحسين)، عارف الحاج وأمين الشناينة (الفيصلي)، بشار ذيابات، أحمد السلمان ومحمد وائل الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، أحمد العيساوي (سحاب)، خالد الدردور (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عبد الله ذيب وعدي القرا (السلط)، كريستيان فارجاس، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، حسين عبيدات وعبد الملك مفتاحي (معان).

وأحرز هدفا واحدا كل من عبد الله نصيب "ديارا"، وسيم ريالات، سيف درويش، منذر أبو عمارة وسعد الروسان (الحسين)، مجد الزعبي، هاشم الخالدي، الهادي سالم (الرمثا)، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، حسام أبو الذهب، حاتم الروشدي، أحمد أبو شعيرة، نزار الرشدان، مهند خير الله ومحمد العكش (الفيصلي)، بهاء فيصل، محمود زعترة، أحمد سريوة، أنس العوضات (الوحدات)، عيسى السباح، قصي دواهدة، أحمد أبو حلاوة، فرج عيد، عمر سريوة وأنس أبو طعيمة (شباب العقبة)، خالد الردايدة وحمزة الصيفي (سحاب)، حربي أحمد، أمية المعايطة وضرار بن سعد الله (معان)، أسعد العزام، صامويل أوليفيرا ومحمد العدوان (الجليل)، محمد الجوهري، أحمد السليم، معتز عبيدات، زيد أبو الريش، قصي طنوس، سائد الخزاعلة وصهيب أبو هشهش (مغير السرحان)، يزن الغرابلة، البشير سيدي وفيفيان كوا آسي (الأهلي)، محمود جمال، سيف الدين البشابشة ومحمد الزعيرات (السلط)، خالد أبو رياش، حمزة النعيم ومحمد طه (شباب الأردن)، مقابل 8 أهداف ذاتية عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان وآخر من زميله سالم العجالين، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر وآخر من زميله سيدريك هنري، ولاعب الأهلي كوا فيفيان آسي، وزميليه علي حجبي ويزن الغرابلة، ولاعب سحاب رواد أبو خيزران، ولاعب مغير السرحان كريم أبو سعيد.



























