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عيرا يخسر أمام الشرطة القطري و6 فرق تضمن التأهل بـالطائرة العربية

2/22/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - خسر فريق عيرا أمام الشرطة القطري في ثالث مبارياته ببطولة الأندية العربية للكرة الطائرة أمس بنتيجة 3-0 بواقع 25-11، 25-15، و25-21، في المباراة التي جرت في صالة الأميرة سمية، فيما استمر لقاء شباب الحسين مع السيب العُماني حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
وضمنت فرق قطر القطري، الأهلي الليبي والسيب العُماني التأهل إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى، وكذلك فرق دار كليب البحريني والشرطة القطري والسويلحي الليبي عن المجموعة الثانية، والأقرب فريقا مصافي الشمال والنجمة البحريني لإكمال عقد الفرق المتأهلة.
وتتجدد المنافسات اليوم، حين يلتقي مصافي الشمال العراقي مع الشرطة القطري عند الساعة الثانية ظهرا في صالة قصر الرياضة، دار كليب مع السويحلي بذات التوقيت في صالة الأميرة سمية، النجمة البحريني مع الأهلي الليبي عند الساعة الرابعة في صالة قصر الرياضة، وبذات التوقيت يلعب السيب العُماني مع كاظمة الكويتي في صالة الأميرة سمية، ويلتقي عيرا مع برقان الكويتي عند الساعة السابعة في صالة قصر الرياضة، وبذات التوقيت يلعب شباب الحسين مع قطر القطري في صالة الأميرة سمية.
شباب عيرا 0 الشرطة القطري 3
لم يجد فريق الشرطة القطري عناء في امتلاك زمام المبادرة في الشوط الأول، حين بدا عيرا مرتبكا بضبط ألعابه تحت الشبكة، وبرز البورسلان في صناعة الألعاب وقوة الإرسال، وتوالت ساحقات عثمان عبد الواحد وأبوبكر وجورجينو، في ظل اجتهاد معد عيرا يعقوب القهوجي ورفاقه محمد جمال وراشد العلوان والروسي الكسندر، لرد الهجوم السريع للشرطة الذي تقدم 5-0 و8-0 و19-9 وأنهى الشوط الأول بنتيجة 25-11.
وعمد المدير الفني لفريق عيرا إلى طرح أوراق خالد هلال وأحمد العواملة، دفعا للعمليات الهجومية، إلى أن الأفضلية الفنية بقيت لصالح الشرطة الذي أبدع بورسلان في تنشيط طلعات عثمان عبد الواحد وأبوبكر وجورجينو، ليتقدم 9-4، و14-7، وبرزت خبرة المعد يعقوب قهوجي في تنسيق طلعات العواملة ومحمد جمال وراشد العلوان وماكوف، إلا أن سرعة العمليات الهجومية للشرطة العراقية وقوتها من الأطراف والخلف حسمت الشوط الثاني للشرطة 25-15.
وبدا عيرا بشكل ثان في الشوط الثالث، وتكلمت خبرة القهوجي في إعداد الكرات النموذجية للعواملة وخالد هلال وراشد العلوان وماكوف، التي تجاوزت حوائط صد وفرضت الحوار المتكافئ والتعادل اكثر من مشهد 11-11 و12-12، ليعود الشرطة بقوته ومتناسقا تحت الشبكة في الدفاع والهجوم، برز بورسلان في صناعة الألعاب، وساحقات سلامي وجورجينو مكسيم وأبوبكر، ليتقدم الشرطة 17-14 و23-20، قبل أن ينهي الشرطة الشوط الثالث 25-21 والمباراة بنتيجة 3-0.
وشهدت مباريات اليوم الثالث، فوز دار كليب على مصافي الشمال العراقي بنتيجة 3-0، بواقع 25-22، 25-17، و25-20، وقطر القطري على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 3-1، بواقع 25-16، 19-25، 25-22، و25-15، وفاز السويحلي الليبي على برقان الكويتي بنتيجة 3-0، بواقع 25-20، 25-16، و25-23.

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