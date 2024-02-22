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النشميات يلتقي لبنان بحثا عن صدارة المجموعة بغرب آسيا

2/22/2024 2:31:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، عن صدارة مجموعته ببطولة غرب آسيا، عندما يلتقي عند الخامسة من مساء اليوم، نظيره اللبناني على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة السعودية.
وكان المنتخب الوطني للسيدات، حجز مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات 2024، بعد فوزه أول من أمس، على منتخب غوام 3-0، كما ضمن المنتخب اللبناني أيضا مقعده في نصف النهائي بعد تحقيقه أيضا انتصارين متتاليين.
ويخوض منتخب النشميات مباراته اليوم أمام لبنان بهدف اعتلاء صدارة المجموعة الأولى، وهو هدف المنتخب اللبناني أيضا، الأمر الذي يرجح مشاهدة مباراة قوية ومثيرة.
ويفتقد المنتخب الوطني في المباريات المقبلة، للاعبة مي سويلم، بسبب إصابتها بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة الأولى بالبطولة أمام المنتخب السعودي.
وضمت تشكيلة المنتخب الوطني في المباراة الأخيرة أمام غوام كلا من: شيرين الشلبي، آية المجالي، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش (هيا خليل)، لانا فراس، إيناس الجماعين، ميساء جبارة (ياسمين الأجرب)، روزبهان فريج (تالا البرغوثي)، لين البطوش (زينة حازم)، بانة البيطار (لينا الصاحب).
ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب فرق المجموعة الأولى بـ6 نقاط، وبفارق الأهداف مع لبنان بالرصيد ذاته، ثم السعودية وغوام من دون نقاط.
وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للدور نصف النهائي.
يشار إلى أن المنتخب النسوي يعتبر أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب البطولة.

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