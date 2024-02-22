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السلة يلتقي فلسطين اليوم بحثا عن بداية مثالية بالتصفيات الآسيوية

2/22/2024 2:31:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يفتتح المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "السعودية 2025"، بمواجهة شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة، ضمن منافسات الجولة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة.
وضمن مباريات المجموعة ذاتها، يستقبل المنتخب العراقي نظيره السعودي عند الساعة السادسة مساء في صالة الشعب بالعاصمة العراقية بغداد.
ويتواجد المنتخب الوطني في المركز التاسع بتصنيف قوة المنتخبات الصادر عن "الفيبا"، وتحتل السعودية المركز 14، فيما يغيب المنتخبان الفلسطيني والعراقي عن قائمة تصنيف القوة.
الصوص: عالجنا الأخطاء
ونبحث عن بداية قوية
وقال المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص في حديثه الخاص لـ"الغد": "دائما ما تكون البدايات صعبة، أمامنا مواجهة مهمة في مستهل المشوار الآسيوي ونحترم المنافسين كافة، الظهور الأخير في بطولة قطر كان متوقعا بالنسبة لنا كجهاز فني وله أسبابه، ظهرت أخطاء دفاعية وهجومية وعملنا على دراستها لمعالجتها في الاستحقاق الرسمي"، مشددا على أن التحاق المجنس الأميركي رونديه جيفرسون ولاعب الارتكاز أحمد الدويري بصفوف المنتخب الوطني، سيمنحه مزيدا من الحلول الدفاعية والهجومية.
وأضاف: "أعتقد أن الحالتين البدنية والفنية للاعبين ارتفعتا بشكل جيد مع خوض المباريات وزخم التدريبات، ندعو الجماهير إلى مؤازرة المنتخب الوطني ودعم اللاعبين وتفهم الأوضاع والمرحلة الصعبة التي تمر بها كرة السلة الأردنية مع غياب بطولة الدوري الممتاز؛ وافتقاد اللاعبين لحساسية خوض المباريات".
واختتم: "خطتنا واضحة في إعداد اللاعبين الصغار لمرحلة الإحلال والتبديل، أشركنا أربعة لاعبين شباب في بطولة قطر بطريقة متوازنة وبتدرج مدروس في عملية منحهم دقائق لعب جيدة، المؤشرات الحالية تؤكد أنهم سيكونون أعمدة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، لكن ذلك يتطلب دعما من لاعبي الخبرة الحاليين لمساعدتهم على التطور السريع".
الأردن وفلسطين.. بداية مثالية
يسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق بداية مثالية في تصفيات كأس آسيا ومصالحة الشارع الرياضي بعد خسارته في ثلاث مباريات ببطولة قطر الدولية الودية أمام منتخبات؛ البحرين (73-82) ومصر (58-95) وأفريقيا الوسطى
(65-68)، فيما يرنو المنتخب الفلسطيني من مفاجأة "الصقور" على أرضهم وبين جماهيرهم، متسلحا بالأداء الجيد الذي قدمه في كأس بيروت الرباعية الدولية بفوزه على سورية (66-64)، رغم خسارته لمباراتين أمام العراق (67-71) ولبنان (55-84).
ومن المتوقع، أن يعول المنتخب الوطني على خبرات لاعب الارتكاز أحمد الدويري لتأمين منطقة العمق إلى جانب المجنس الأميركي رونديه جيفرسون، مع تولي فريدي إبراهيم مهمة صناعة اللعب بإسناد من أمين أبو حواس وأشرف الهندي حول القوس، ويتواجد اللاعبون؛ محمد شاهر وأحمد الحمارشة ومحمود الهزايمة ومالك كنعان وأحمد الحموري وعبدالله شتات وروحي الكيلاني على "البنش"، فيما قرر المدير الفني وسام الصوص، استبعاد يوسف أبو وزنة عن مواجهة "الفدائي" لأسباب فنية، وهاشم عباس بسبب إصابته بشد عضلي قوي.
وشهدت تدريبات المنتخب الوطني الأخيرة، ترحيبا من لاعبي الخبرة للوافدين الجديدين على تشكيلة المنتخب الوطني، روحي الكيلاني وعبدالله شتات، حيث قام لاعب الارتكاز محمد شاهر ويرافقه أشرف الهندي وأحمد الحمارشة بقص شعر اللاعبين "على الصفر" في تقليد متعارف عليه لاستقبال اللاعبين الصغار وتمييزهم في الملعب.
من جانبه، يعول الكرواتي لوانيس ديامانتاكوس المدير الفني للمنتخب الفلسطيني على خبرات لاعبيه، تامر حبش وسليم سكاكيني ومحمد موسى وجمال ميالي والمجنس الأميركي الجديد كالفين غودفراي.

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