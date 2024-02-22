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2024.. هل يتحول إلى أفضل عام في تاريخ الكرة الأردنية؟

2/22/2024 2:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- ينتظر الشارع الرياضي المحلي حلول منتصف شهر نيسان (أبريل) المقبل، لمتابعة المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما بنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، والتي ستقام في قطر بمشاركة أردنية للمرة السادسة على التوالي.
وتعول الجماهير كثيرا على المنتخب الأولمبي لتحقيق إنجاز جديد للكرة الأردنية، يتمثل في محاولة الوصول للمراكز الثلاثة الأولى من أجل ضمان إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، أو خوض مواجهة مع منتخب غينيا في الملحق، حال الاستقرار بالمركز الرابع.
وبعد أن سيطرت الخيبة الأعوام الماضية على الكرة الأردنية من حيث النتائج، من خلال غياب الإنجازات والمشاركات المتواضعة على جميع الأصعدة، يمتلك العام 2024 ذكريات طيبة وتاريخية غير مسبوقة، من خلال احتلال "النشامى" المركز الثاني ببطولة آسيا التي اختتمت مطلع الشهر الحالي.
ويمني الشارع الرياضي النفس في أن يصبح العام 2024 أفضل عام في تاريخ الكرة الأردنية، من خلال وصافة آسيا وبلوغ الأولمبياد، في حدثين تاريخيين سيبقيان في ذاكرة المشجعين للأبد.
ويملك "الأولمبي" الذي يقوده المدرب الوطني عبد الله أبو زمع، والذي كان برفقة الجهاز الفني المعاون لـ"النشامى" بكأس آسيا مع المدير الفني الحسين عموتة، عددا من اللاعبين البارزين في صفوف الفرق المحلية، والقادرين على تحقيق المفاجأة وصناعة الفارق، والوصول للهدف المنشود.
ومن أبرز الأسماء التي ينتظر الشارع الرياضي منها الكثير مع "الأولمبي" في نهائيات آسيا، حارس المرمى أحمد جعيدي، إلى جانب كل: من رزق بني هاني، عارف الحاج، مهند أبو طه، وسيم ريالات، عرفات الحاج، دانيال عفانة، علي العزايزة، أحمد السلمان، سيف درويش، بكر كلبونة وغيرهم من النجوم الذين سطعوا في سماء الكرة الأردنية خلال الفترة الماضية.
وكان "الأولمبي" قريبا من التأهل للأولمبياد في العام 2016، عبر البطولة الآسيوية التي أقيمت أيضا في قطر، حيث ودع البطولة الآسيوية من ربع النهائي بعد الخسارة بهدف وحيد من كوريا الجنوبية، وسط ظلم تحكيمي في تلك المواجهة، وتكرر الأمر نفسه في العام 2020 أمام المنافس نفسه وفي الدور ذاته.
وبعد الانتكاسات التي حصلت مع الفرق المحلية بالمشاركات الخارجية خلال الفترة الماضية، أصبح التركيز على المنتخبات الوطنية من قبل الجماهير الأردنية مضاعفا، عقب الإنجاز المفاجئ في "الآسيوية"، على أمل بأن تكون المنتخبات واجهة نجاح كرة القدم الأردنية خارجيا.
وكان الفيصلي، ودع دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في المشاركة الأولى له بالبطولة، بعد أن احتل المركز الرابع والأخير في مجموعته التي ضمت كلا من: ناساف كارشي الأوزبكي، السد القطري والشارقة الإماراتي، بحصوله على 6 نقاط من فوزين و4 خسائر.
والحال ذاته انطبق على الوحدات الذي شارك في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، وخرج من الدور الأول للبطولة، بعد احتلاله المركز الثاني بمجموعته وحصد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وخسارتين.
وعلى المنوال نفسه، كان شباب الأردن، فقد حظوظه في المنافسة على التأهل للدور الثاني من البطولة العربية التي أقيمت صيف العام الماضي، على يد نواذيبو الموريتاني في التصفيات الأولى، بالخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب، والفوز إيابا بهدف نظيف.
الجماهير الأردنية تنتظر مشاهدة "النشامى" مجددا من خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، حيث سيخوض مباراتين في نهاية الشهر المقبل أمام باكستان، قبل أن يظهر مجددا في شهر حزيران (يونيو) المقبل بمواجهة طاجيكستان والسعودية في آخر مباريات الأدوار الأولى من التصفيات.
وتنتظر المنتخب مهمة صعبة في التقدم أكثر بالتصفيات، بعد أن جمع نقطة واحدة في أول مباراتين، محتلا المركز الثالث في مجموعته، حيث يسبقه المنتخب السعودي وبرصيده 6 نقاط، مقابل 4 نقاط لمنتخب طاجيكستان، إذ يطلب منه جمع أكبر عدد من النقاط للتأهل كمتصدر للمجموعة أو وصيف لبلوغ الدور التالي.
ولن ترضى الجماهير بغير تأهل المنتخب للمونديال المقبل، بعد أن رفع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا، ومنها 8 مقاعد ونصف عن قارة آسيا، ولا سيما بعد أن أصبح المنتخب من فرق الصفوة بالقارة، وتقدمه على سلم الترتيب الدولي مؤخرا للمركز 70.

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