السينما كفعل مكافحة.. الرائد التويجر يكشف النقاب عن خط المواجهة مع المخدرات على الحدود الأردنية

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

للمرة الأولي في تاريخ القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أنتجت مديرية الإعلام العسكري فيلم " الحِمْلّ" الذي أعلن عن اختياره للمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية دولية، ليثير الفضول عنه والأسباب التي تقف وراء إنتاجه والتي ارتبطت بتصاعد محاولات تهريب المخدرات والسلاح على الحدود الأردنية.



وبتوجيهات من مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري ، تولدت فكرة الإنتاج ليولد فيلم " الحِمْلّ " الذي كتبه وأخرجه الرائد محمد جميل التويجر.



وذلك من خلال استخدام السينما في التوعية بخطورة المخدرات وتهديداتها المجتمعية والأمنية من جهة، وترجمة لرؤية المديرية في الحفاظ على الأمن والسلامة وكأداة سينمائية لإشراك الجمهور وإعلامه من جهة أخرى لنقل الرسالة مما يتماشى مع جهود الاتصال الاستراتيجي للقوات المسلحة.



الرائد التويجر في مقابلة مع الغد تحدث عن منهجية استخدام السينما كأداة للتواصل قائلا:" السينما وسيلة قوية يمكنها التأثير على مشاعر الناس وآرائهم وسلوكياتهم، وأعتقد أنه يمكن استخدام السينما كشكل من أشكال الاتصال العام الذي يدعم استراتيجية الجيش وأهدافه".



ويضيف:" أردت تثقيف الجمهور حول مخاطر المخدرات من خلال الفيلم، والكشف عن التحديات التي يواجهها حرس حدودنا، والتضحيات التي يقدمونها لحماية بلدنا، إلى جانب إلهام الشباب للابتعاد عن المخدرات وتقدير قيمة الخدمة العسكري".





فيلم توعوي بالمقام الأول



الموضوع الرئيسي للفيلم هو الصراع بين الخير والشر، حيث يُظهر الفيلم التناقض بين المهربين، الذين يقودهم الجشع والعنف، والجنود الذين يحركهم الواجب والشرف. كما يسلط الفيلم الضوء على أهمية السينما كتعبير ثقافي وفني يعكس هوية وقيم المجتمع الأردني.



ويتناول " الحِمْلّ" أيضًا العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في مشكلة المخدرات، مثل الفقر والبطالة ونقص التعليم. كما يحث الفيلم الحكومة والمجتمع المدني على العمل معًا لإيجاد حلول ودعم ضحايا تعاطي المخدرات.



ويصور الفيلم القصير الذي يقع في 23 دقيقة واقع تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية وتأثيره على أمن الأردن ومجتمعه.

ويلفت الرائد التويجر انه استلهم الفيلم من خلال القصص الواقعية المؤلمة لضحايا المخدرات في المجتمع محليا وحتى عالميا، مما دفعه لصياغة نصل وعمل واقعي وإنساني يتحدث عن تلك المشكلة الخطيرة.



رحلة صناعة " الحِمْلّ "



"كانت عملية إنتاج الفيلم جهودا متكاتفة من كوادر المركز الإعلامي العسكري الذي يتبع لمديرية الإعلام العسكري وبتوجيهات من العميد الركن مصطفى عبد الحليم الحياري مدير الإعلام العسكري، حيث قدمت مديرية الإعلام العسكري الدعم التقني واللوجستي، فضلا عن الأفراد والمعدات"، تحدث الرائد التويجر عن الفيلم.

وبين أن نص الفيلم شهد تعديلات كثيرة من أجل الخروج بنتيجة واقعية تعكس خطر هذه الآفة، وكان التحدي الرئيسي الذي واجهه كمخرج هو الموازنة بين واقعية وحساسية الموضوع، لافتا إلى أنه :" كان علي أن أدمج قصصًا وأحداث حقيقية حدثت على الحدود، لكنني أيضًا أحترم خصوصية وكرامة الأشخاص المعنيين. حيث حرصت استخدام تقنيات سينمائية تجذب انتباه وعواطف المشاهدين، ولكن أيضًا تجنب إثارة العنف والمخدرات".



وعن اختيار فريق العمل الذي شارك به ممثلون مدنيون وطاقم الفيلم من عسكريين لديهم خبرة مباشرة ومعرفة بالوضع الحدودي يقول الرائد التويجر:" أردت استخدام خبرتهم وأصالتهم لرواية القصة من وجهة نظرهم".





كما قمت بتعيين بعض الممثلين الذين لديهم خبرة سابقة في العمل على القضايا الاجتماعية والإنسانية"، مضيفا "كان لدى الممثلين وطاقم العمل تجربة إيجابية ومجزية في العمل على هذا المشروع. لقد تعلموا الكثير من بعضهم البعض وطوروا رابطة قوية واحترامًا متبادلًا".



وأبطال الفيلم هم باقة من الفنانين الأردنيين الواعدين الأثر الكبير في إنجاح الفيلم، منهم الفنان " تيسير البريجي " والفنان " شادي موسى " والفنانة" رابعة السدر " وعدد من الشباب الواعد في المجال الفني.



استعراض للقوة



يقدم الفيلم صورًا ذكية لقوة الجيش الأردني وتجهيزاته المتقدمة خلال مهمته في حماية ومراقبة الحدود. ويُظهر الفيلم براعة في استعراض الجهود المبذولة للتصدي للتحديات الأمنية، حيث يتم التركيز بشكل خاص على مكافحة تهريب المخدرات.



كما ويبرز الفيلم بذكاء استعداد الجيش الأردني وأفراده لمواجهة التحديات، حيث يتم التنسيق بين القوات المختلفة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات المراقبة والكشف عن العصابات التي تحاول اختراق الحدود التي تعكس قدرته على الرد الفعل السريع وفاعليته في تأمين الحدود وحماية المجتمع من تداول المخدرات.



هذا الجانب الذكي والاستراتيجي في التصوير يلقي الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الجيش الأردني في الحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة التهريب، مما يبرز الفعالية والاستعداد العالي للقوات المسلحة الأردنية في مواجهة التحديات الحدودية والتصدي لتهديدات العصابات المتنوعة.



المشاركة في مهرجانات عالمية



أن ينتج الجيش أفلام سينمائية ليس بالأمر المعتاد ولكنه توجه قائم عالميا، حيث يقوم الجيش الأمريكي بتمويل وإنتاج أفلام سينمائية في هوليوو ليستعرض قوته وينشره أهدافه واستراتيجياته، والأمر نفسه منتشر في عدة دول عالمية مثل كوريا الشمالية واليابان والمملكة المتحدة، وكثير من هذه الأفلام شاركت في مهرجانات دولية وحققت نجاحا في شباك التذاكر مثل " Air Force One، Apollo 13، Behind Enemy Lines، Indiana Jones and the Last Crusade، Zero Dark Thirty وغيرها الكثير.







شهادة تبرز فوز الفيلم بالمهرجان



ومع خبر مشاركة فيلم " الحِمْلّ " في عدة مهرجانات دولية مثل أونيروس السينمائي، نيويورك السينمائي الدوليين في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصول للتصفيات النهائية في مهرجان CKF السينمائي الدولي في المملكة المتحدة - العاصمة لندن عن فئة الأفلام القصيرة، ينوه الرائد التويجر أن المشاركة في أي مهرجان لم تكن هدفا في إنتاج الفيلم، ولكن نظرا لحساسية موضوعه والقضية التي يطرحها فإنن مشاركته في مثل هذه المهرجات من شانه توسعة نطاق الجهود في مكافحة آفة المخدرات وخطرها المجتمعي والأمني.



" الفيلم بفكرته وقصته الإنسانية يتماشى مع سياسات وأهداف الجيش. كما يعزز الفيلم صورة وسمعة الجيش الأردني، حيث يظهر قوته واستعداده لمواجهة التهديدات الخارجية، فضلاً عن التزامه ومسؤوليته عن خدمة الاحتياجات الداخلية ومصالح الشعب الأردني"، يوضح الرائد التويجر.













شهادة تبرز فوز الفيلم بالمهرجان



تأثير اللغة السينمائية



يستخدم الفيلم لغة سينمائية قوية، وهذا الأمر يظهر جليا في الأسلوب الإخراجي للرائد التويجر الذي يتمتع بثقافة سينمائية وإعلامية، فضلا عن المعدات المتطورة التي استخدمت في التصوير وفكرته الأساسية.



وهذا يرتبط بدور السينما الأساسي في مناقشة قضايا إنسانية واجتماعية حساسة، حيث تمتلك الأفلام قوة مؤثرة ولديها القدرة على إحداث تغييرات في المواقف، بما في ذلك تلك المتعلقة بمجموعات محددة وقضايا مجتمعية.



وقد حرصت مديرية الإعلام العسكري على ترجمة هذا باستخدام التأثير البصري والعاطفي للسينما لتعزز فعاليتها كوسيلة للتواصل ولتوعية المجتمع، من خلال الاستفادة من سرد القصص السينمائية، يمكن للجيش أن ينقل بشكل فعال خطورة القضية.



وتلعب اللغة السينمائية، بتأثيرها المرئي والعاطفي، دورًا حاسمًا في الوصول إلى المجتمعات والجماهير عبر الصور المرئية والروايات المقنعة، التي توصل مخاطر المخدرات، واستحضار التعاطف، وإشراك المشاهدين بطريقة قد لا تحققها طرق الاتصال التقليدية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مديرية الإعلام العسكري.



كما يمكن للمنظورات العسكرية بشأن الحرب على المخدرات، التي يتم تصويرها من خلال اللغة السينمائية، تشكيل التصورات العامة وإرشاد استراتيجيات المجتمع. وتتيح قوة الأجهزة السمعية البصرية فهما دقيقا للتعقيدات التي تنطوي عليها مكافحة التحديات المتصلة بالمخدرات.



والأهم من ذلك قد يشكل هذا بداية عهد جديد في الإنتاج السينمائي المحلي وربما يفتح آفاقا أكبر لإنتاج أفلام أكثر تطرح قضايا حيوية ومهمة حيث تسهم الأفلام المنتجة بمشاركة عسكرية في تعزيز العلاقة بين الجيش والمجتمعات المحلية من خلال معالجة الشواغل المشتركة مثل مشاكل المخدرات، يصبح الجيش مشاركًا نشطًا في رفاهية المجتمع، مما يعزز الشعور بالتعاون والحماية والمسؤولية ويعزز الانتماء والحس الوطني.

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