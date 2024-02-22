9 أسباب وراء زيادة وزن النساء بعد الأربعين

MENAFN - Alghad Newspaper)يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسباب زيادة وزن النساء بعد تجاوز سن الأربعين، ونصائح للتحكم في الوزن عند هذا السن، وفقًا لما نشره موقع "Womens health".



أسباب زيادة وزن النساء بعد الأربعين

1- تغيرات في مستوى هرمون الأستروجين

يعتبر من أبرز الأسباب وراء زيادة الوزن بعد سن الأربعين، حيث يميل الجسم إلى احتجاز الدهون نتيجة لتقلبات هذا الهرمون قبل انقطاع الطمث.



2- تغيرات في مستويات البروجسترون

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هذا الهرمون بعد سن الأربعين، وهو فترة سن اليأس، إلى احتباس الماء وانتفاخ الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن.



3- تناول الأدوية

بعض النساء قد يتناولن بعض الأدوية المضادة للاكتئاب والكورتيزون بعد سن الأربعين، والتي يمكن أن تساهم في زيادة الوزن.



4- تغيرات في الشهية

قد يزيد تغير في الهرمونات من شهية المرأة ويجعلها تتناول كميات أكبر من الطعام.



5- التقدم في العمر

يزداد الوزن عادةً مع التقدم في العمر بسبب قلة معدل النشاط البدني.



6- قلة الحركة

مع تقدم العمر، ينخفض مستوى النشاط البدني مما يسهم في زيادة الوزن.



7- مقاومة الجسم للأنسولين

يمكن أن يزيد تجاوز الأربعين من استهلاك السكر والأطعمة المصنعة من مقاومة الجسم للأنسولين، مما يؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون.



8- الإجهاد والتوتر

مستويات التوتر والإجهاد تزداد مع التقدم في العمر، مما يؤدي إلى انتاج هرمون الكورتيزول الذي يمكن أن يعيق عملية فقدان الوزن.



9- فقدان كتلة العضلات

يمكن أن يؤدي فقدان كتلة العضلات مع التقدم في العمر إلى تراكم الدهون في الجسم.



نصائح للتحكم في الوزن بعد الأربعين

ويمكن التحكم في الوزن بعد سن الأربعين، ولكن يتطلب ذلك اتباع بعض النصائح المفيدة، والتي تتضمن ما يلي:



1- التقليل من تناول الكربوهيدرات

لا يجب عليك الحرمان من الكربوهيدرات، بل يمكن الاعتدال في تناولها من مصادر مثل الفواكه الطازجة والحبوب الكاملة.



2- الابتعاد عن الإجهاد والتوتر

الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون الكورتيزول، مما يزيد من الشهية ويؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون.



3- تجنب السكر والمشروبات المحلاة

قللي من تناول المشروبات المحلاة بالسكر وحاولي تقليل كمية السكر في الشاي والقهوة.



4- النوم المنظم

النوم الجيد يلعب دورًا هامًا في إنقاص الوزن، لذا حاولي الحصول على نوم جيد كل ليلة.

اقرأ أيضاً:

لماذا يصعب على المرأة فقدان الوزن بعد الأربعين؟