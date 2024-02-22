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للمرة الثانية.. إنارة“بيغ بن” في لندن دعماً لغزة (فيديو)

2/22/2024 2:31:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنيرت ساعة "بيغ بن" في لندن دعماً لغزة، مساء الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، خلال تظاهرة أمام البرلمان في العاصمة البريطانية، وتعتبر هذه المرة الثانية التي تتم فيها إضاءة الساعة الشهيرة بشعارات تدعو لوقف إطلاق النار ومنع الإبادة الجماعية في غزة، وذلك منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إنارة ساعة "بيغ بن" في لندن دعماً لغزة
انتشرت عبر الشبكات الاجتماعية والمنصات الإنجليزية مقاطع فيديو تظهر إنارة ساعة "بيغ بن" في لندن دعماً لغزة، في خضم تظاهرة للآلاف أمام مقر البرلمان البريطاني، حيث كان يناقش مشروع قرار للمطالبة بـ"وقف إطلاق النار" في غزة، فيما هدفت التظاهرة إلى حث الأعضاء داخل البرلمان إلى التصويت على المشروع.

أظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عبارات مثل "وقف فوري لإطلاق النار"، و"أوقفوا قصف غزة"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل"، في رسائل أظهرت دعماً شعبياً مع غزة. إذ أضاء عدد من المشاركين في التظاهرة الأنوار على الساعة الشهيرة لإيصال رسالتهم.


إنارة ساعة "بيغ بن" بعلم فلسطين
تعتبر هذه المرة الثانية التي يقوم فيها ناشطون بإضاءة الساعة الشهيرة لدعم غزة. ففي 19 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، أضاء ناشط بريطاني من أصل فلسطيني الأضواء على الساعة لتحمل علم فلسطين.


جاء ذلك في خضم إعلان وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك سويلا برافرمان توصيتها للشرطة البريطانية بحظر رفع العلم الفلسطيني باعتباره "معاداة للسامية"، وحاول الشاب التعبير عن انتقاده هذه التوصية وهذا السعي بإضاءة المعلم الشهير بالعلم الفلسطيني. يذكر أن الشرطة البريطانية رفضت التوصية لاحقاً، وأقرت بحق الجميع في رفع العلم الفلسطيني.



الشاب الذي يتابعه ما يزيد عن مليون متابع على حسابه على إنستغرام باسم goubtube، أكد أن الدافع هو عدم وجود من يدعم الشعب الفلسطيني فيما يستمر الدعم لإسرائيل من حكومات غربية.


فيما انتقد الشاب سياسات الحكومة البريطانية، وطالب السياسيين بعدم نسيان مسؤولية المملكة المتحدة في إراقة دماء الشعب الفلسطيني خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، وقبل إعلان دولة إسرائيل بمجرد إنهاء الانتداب البريطاني، واعتبر الشاب أن المملكة المتحدة هي التي منحت الأرض لإسرائيل.

وقد أوقفت الشرطة، حينها، الشاب لإخضاعه للتحقيق حول إنارة ساعة "بيغ بن" في لندن دعماً لغزة، لكن أفرج عنه في اليوم نفسه.


يذكر أنه في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أقيمت تظاهرات مماثلة أمام البرلمان البريطاني – ضمن تظاهرات دورية تقام بالمملكة المتحدة- خلال جلسة سابقة للتصويت على مقترح لوقف إطلاق النار، لكن المقترح لم يمرر بعد رفض 294 من الأعضاء، فيما امتنع أكثر من 180 عن التصويت أو غابوا عن الجلسة، بينما صوت 125 صوتاً فقط لصالح القرار. -عربي بوست

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