صورة محمد أبو تريكة تزين جدار غرفة بيلا حديد.. ما القصة؟









وتعتبر هذه الصورة واحدة من بين أشهر صور أبو تريكة، التي أعلن فيها دعمه لغزة، والتي يعود تاريخها إلى 2008، خلال مباراة جمعت بين المنتخب المصري والمنتخب السوداني.









الصورة من ستوري عارضة الازياء الفلسطينية بيلا حديد

وقد تم تداول ستوري الفلسطينية بيلا حديد على أساس أن الصورة المذكورة موجودة في غرفتها الشخصية، وأنها قامت بتعليقها على الحائط لإعلان الدعم لأهالي القطاع، بعد أزيد من 140 يوماً من الحرب.

إلا أن الحقيقة تختلف عما هو رائج في مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فما القصة؟



كانت عارضة الازياء ذات الاصول الفلسطينية بيلا حديد، يوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، قد نشرت ستوري جديداً داعماً لغزة، وذلك استكمالاً لحملة الدعم التي تتبعها منذ بداية الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي يعود تاريخها ليوم 7 اكتوبر/تشرين الأول 2023.



وما أثار انتباه الجمهور من هذه الصورة ليس كونها تدعم قطاع غزة، وإنما لأنها تعود للاعب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة، عندما رفع قميصه الرياضي، ليكشف عن رسالته التي كتبها في قميصه الداخلي، وكتب عليها جملة: "تعاطفاً مع غزة".



وقد أشار الجمهور إلى أن بيلا حديد قد علقت صورة أبو تريكة في غرفتها، إلا أن الحقيقة مختلفة، وذلك لأن الصورة منشورة في الأساس في حساب آخر، يحمل اسم "Middleast archive"، وهو مختص بأخبار كرة القدم، والأرشيف القديم المتعلق بها.



وما فعلته عارضة الأزياء العالمية هو فقط إعادة نشر الصورة على حسابها الرسمي على إنستغرام، تعبيراً منها عن دعمها، وليس اختيارها صورة أبو تريكة لتزيين غرفتها الخاصة. -عربي بوست

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